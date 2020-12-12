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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1789179017911792>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:59

vcy маленькая, но есть
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:08

Re: А-Банк

  vcy написав:Какова вероятность данного события, исходя из Ваших наблюдений?

Пока не закончатся суды за рефинанс, вероятность нулевая. Все будет хорошо.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:57

Re: А-Банк

Насколько год был небольшим сроком недавно, настолько сейчас становится огромным. Уже планируешь на 0,5 от 12 мес.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:14

ruvex по депозитам и планировать нечего, просто сидеть и ждать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:42

  omb написав:ruvex по депозитам и планировать нечего, просто сидеть и ждать

Не хватает попкорна и навевает безысходностью. :wink:
Когда уже лежат и под вменяемые проценты...но сейчас, когда уже срок, есть над чем и о чем подумать.
Условно с лимона под 11% - минималка.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:22

  vcy написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Доброе утро
Сколько сейчас на год в А-банке можно получить в грн. Акции есть? Или лучше пролонгация?

10.5% рік, шо перевідкриття, шо пролонгація.
При перевідкритті можна заюзати ше 0,5% бонус, але грошенята слід винести і занести безналом.

за понд +1%, на максималках 12%

А хост так вже робив чи це лише теорія? Тут же наче пересторогу цитували, начебто не сумуються добавки...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:33

Re: А-Банк

Ось і цитата: "Додатковий відсоток за акцією “Зимовий запас 2020” НЕ сумується з іншими додатковими відсотками."

Тому 10.5+1=11.5% вимальовується максимально, хіба я не правий?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:49

  kreuz написав:Ось і цитата: "Додатковий відсоток за акцією “Зимовий запас 2020” НЕ сумується з іншими додатковими відсотками."

Тому 10.5+1=11.5% вимальовується максимально, хіба я не правий?

Плюс бонус 0,5% за прихід безналу і зразу на депо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:40

Re: А-Банк

Сегодня закончился понд. Отказ от лонгации специально проверил вчера - он был 100%. Утром ни в 7, ни в 8, ни в 9, ни в 10 деньги на карту сами не упали и депо висел в статусе "на расторжении". Благо кнопа "разорвать" была активной и после ее нажатия деньги на карту упали сразу. Но вот что это такое было так и не понял, но разбираться уже некогда - я на выход.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:57

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Плюс бонус 0,5% за прихід безналу і зразу на депо.


Це перевірено, бо на сайті великими буквами "НЕ", а якщо захід на жовту з комісією і компенсацією, то ніц не виграється.
  clientage написав:
  Ой+ написав:Чи буде 0,5 за вхід на Зелену? Думаю, що ні.

с поллитрой вход ток на КдВ (типа Жоnенькая по новой классификации)


І ще:
Якщо клієнт по закінченню терміну вкладів Online 3, 6 міс. оформить в день
розірвання вкладу Online терміном 12 міс. і більше, Банк нарахує клієнту
трансфер-бонус на рахунок кешбеку по картці "Універсальна Голд" з PayPass /
"Зелена" / "Platinum".
- Для отримання трансфер-бонуса враховуються тільки вклади Online від
10 тис. грн. і сума нових вкладів не менше 90% від суми розірваних.
Кешбек не обмежується сумою в 500 грн. https://a-bank.com.ua/static/transfer-bonus-ua.pdf


Ось у мене завтра закінчуються два 12-місчні вклади на понад фондю, але не впевнений, що є сенс щось ганяти взад-вперед, бо цих 0,5% на 15-місяний навряд чи передбачено.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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