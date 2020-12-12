Алексей77 написав:Доброе утро Сколько сейчас на год в А-банке можно получить в грн. Акции есть? Или лучше пролонгация?
10.5% рік, шо перевідкриття, шо пролонгація. При перевідкритті можна заюзати ше 0,5% бонус, але грошенята слід винести і занести безналом.
за понд +1%, на максималках 12%
А хост так вже робив чи це лише теорія? Тут же наче пересторогу цитували, начебто не сумуються добавки...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Ось і цитата: "Додатковий відсоток за акцією “Зимовий запас 2020” НЕ сумується з іншими додатковими відсотками."
Тому 10.5+1=11.5% вимальовується максимально, хіба я не правий?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Ось і цитата: "Додатковий відсоток за акцією “Зимовий запас 2020” НЕ сумується з іншими додатковими відсотками."
Тому 10.5+1=11.5% вимальовується максимально, хіба я не правий?
Плюс бонус 0,5% за прихід безналу і зразу на депо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Сегодня закончился понд. Отказ от лонгации специально проверил вчера - он был 100%. Утром ни в 7, ни в 8, ни в 9, ни в 10 деньги на карту сами не упали и депо висел в статусе "на расторжении". Благо кнопа "разорвать" была активной и после ее нажатия деньги на карту упали сразу. Но вот что это такое было так и не понял, но разбираться уже некогда - я на выход.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Квесторе_поверніться написав:Плюс бонус 0,5% за прихід безналу і зразу на депо.
Це перевірено, бо на сайті великими буквами "НЕ", а якщо захід на жовту з комісією і компенсацією, то ніц не виграється.
clientage написав:
Ой+ написав:Чи буде 0,5 за вхід на Зелену? Думаю, що ні.
с поллитрой вход ток на КдВ (типа Жоnенькая по новой классификации)
І ще:
Якщо клієнт по закінченню терміну вкладів Online 3, 6 міс. оформить в день розірвання вкладу Online терміном 12 міс. і більше, Банк нарахує клієнту трансфер-бонус на рахунок кешбеку по картці "Універсальна Голд" з PayPass / "Зелена" / "Platinum". - Для отримання трансфер-бонуса враховуються тільки вклади Online від 10 тис. грн. і сума нових вкладів не менше 90% від суми розірваних. Кешбек не обмежується сумою в 500 грн. https://a-bank.com.ua/static/transfer-bonus-ua.pdf
Ось у мене завтра закінчуються два 12-місчні вклади на понад фондю, але не впевнений, що є сенс щось ганяти взад-вперед, бо цих 0,5% на 15-місяний навряд чи передбачено.