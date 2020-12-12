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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:20
Flamingo написав:
Сегодня закончился понд. Отказ от лонгации специально проверил вчера - он был 100%. Утром ни в 7, ни в 8, ни в 9, ни в 10 деньги на карту сами не упали и депо висел в статусе "на расторжении". Благо кнопа "разорвать" была активной и после ее нажатия деньги на карту упали сразу. Но вот что это такое было так и не понял, но разбираться уже некогда - я на выход.
Есть столбы, валюта или перезаход? Поделитесь стратегией, если не секрет.
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vcy
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:26
Flamingo написав:
Но вот что это такое было так и не понял
Не так давно я был разговор на эту тему
, а декабре заканчилось еще 2 депозита и оба разрывал вручную, так и не дождавшись автоматической выплаты.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:34
ingtrans написав: Flamingo написав:
Но вот что это такое было так и не понял
Не так давно я был разговор на эту тему
, а декабре заканчилось еще 2 депозита и оба разрывал вручную, так и не дождавшись автоматической выплаты.
У мну ровно неделю назад - в прошлое воскресенье закончился столб - "маленький" депо (около 16К) - он тогда успешно упал рано утром на карту - совершенно без никаких телодвижений с моей стороны. После этого я им пополнил "основной вклад" (там как раз было место до понда). Учитывая что этот мой опыт был совсем уж недавно - вангую, что ломбард начал "крысятничать" и небольшие суммы - по прежнему без проблем возвращает на карты, а те что посолиднее, пытается попридержать. Но не понятно на что расчет - ведь статус депо был "на расторжении" а не "на 3-хдневной отлежке к пролонгации"
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:51
Flamingo
, ну у меня вот 11го именно понд нормально упал на карту(около 9:00) и прекрасно ушли СЭПы на все 4 стороны.
Я вот только припоминаю, что месяц назад я пару раз побаловался и вкл/выкл расторжение. Мож у них там тоже кнопа залипает, как и у Алки с выводом КБ, а мож просто выходные так влияют
Причем мне никто не звонил с банки, не уговаривал оставить, не парил все фичи про бонусы на пополняшки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:59
clientage написав:
прекрасно ушли СЭПы на все 4 стороны
А я уже устал по Viber разговаривать. За последние дни 3 раза так пришлось подтверждать операции. Тоже рассылал СЭПами в разные места.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:02
Flamingo написав:
я на выход.
а куда вы все выходите ?
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J
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:42
vcy написав:
Поделитесь стратегией, если не секрет.
J написав:
а куда вы все выходите ?
У мну никаких стратегий - все просто - именно этот фонд идет на текущие под 7-8,5% и расходуется на начатый в прошлом месяце ремонт
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:49
J написав: Flamingo написав:
я на выход.
а куда вы все выходите ?
Сосіс банка.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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