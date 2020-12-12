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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1789179017911792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:20

  Flamingo написав:Сегодня закончился понд. Отказ от лонгации специально проверил вчера - он был 100%. Утром ни в 7, ни в 8, ни в 9, ни в 10 деньги на карту сами не упали и депо висел в статусе "на расторжении". Благо кнопа "разорвать" была активной и после ее нажатия деньги на карту упали сразу. Но вот что это такое было так и не понял, но разбираться уже некогда - я на выход.

Есть столбы, валюта или перезаход? Поделитесь стратегией, если не секрет.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:26

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Но вот что это такое было так и не понял

Не так давно я был разговор на эту тему, а декабре заканчилось еще 2 депозита и оба разрывал вручную, так и не дождавшись автоматической выплаты.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:34

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Но вот что это такое было так и не понял

Не так давно я был разговор на эту тему, а декабре заканчилось еще 2 депозита и оба разрывал вручную, так и не дождавшись автоматической выплаты.

У мну ровно неделю назад - в прошлое воскресенье закончился столб - "маленький" депо (около 16К) - он тогда успешно упал рано утром на карту - совершенно без никаких телодвижений с моей стороны. После этого я им пополнил "основной вклад" (там как раз было место до понда). Учитывая что этот мой опыт был совсем уж недавно - вангую, что ломбард начал "крысятничать" и небольшие суммы - по прежнему без проблем возвращает на карты, а те что посолиднее, пытается попридержать. Но не понятно на что расчет - ведь статус депо был "на расторжении" а не "на 3-хдневной отлежке к пролонгации"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:51

Flamingo, ну у меня вот 11го именно понд нормально упал на карту(около 9:00) и прекрасно ушли СЭПы на все 4 стороны.
Я вот только припоминаю, что месяц назад я пару раз побаловался и вкл/выкл расторжение. Мож у них там тоже кнопа залипает, как и у Алки с выводом КБ, а мож просто выходные так влияют :)
Причем мне никто не звонил с банки, не уговаривал оставить, не парил все фичи про бонусы на пополняшки :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:59

Re: А-Банк

  clientage написав:прекрасно ушли СЭПы на все 4 стороны

А я уже устал по Viber разговаривать. За последние дни 3 раза так пришлось подтверждать операции. Тоже рассылал СЭПами в разные места.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:02

  Flamingo написав: я на выход.

а куда вы все выходите ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:42

Re: А-Банк

  vcy написав:Поделитесь стратегией, если не секрет.
  J написав:а куда вы все выходите ?

У мну никаких стратегий - все просто - именно этот фонд идет на текущие под 7-8,5% и расходуется на начатый в прошлом месяце ремонт
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:49

  J написав:
  Flamingo написав: я на выход.

а куда вы все выходите ?

Сосіс банка.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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