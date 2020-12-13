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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:56
Квесторе_поверніться написав: kreuz написав:
Ось і цитата: "Додатковий відсоток за акцією “Зимовий запас 2020” НЕ сумується з іншими додатковими відсотками."
Тому 10.5+1=11.5% вимальовується максимально, хіба я не правий?
Плюс бонус 0,5% за прихід безналу і зразу на депо.
12% это на какой срок? 15 мес.?
а на 12 мес. сколько максимум?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:14
Алексей77 написав:
1.12% это на какой срок? 15 мес.?
2. а на 12 мес. сколько максимум?
1. Так.
2. 11,5% за Фонд (11 + 0.5).
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:36
Алексей77 11-12% минус налог не перекрывает валютный риск..в чем смысл?
Кешбечные карты!
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:37
omb
Ймовірно, валютна диверсифікація.
Адже "ніхто не знає майбутнього".
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