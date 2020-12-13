RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1790179117921793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:56

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:Ось і цитата: "Додатковий відсоток за акцією “Зимовий запас 2020” НЕ сумується з іншими додатковими відсотками."

Тому 10.5+1=11.5% вимальовується максимально, хіба я не правий?

Плюс бонус 0,5% за прихід безналу і зразу на депо.

12% это на какой срок? 15 мес.?
а на 12 мес. сколько максимум?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1565
З нами з: 04.12.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:14

Re: А-Банк

  Алексей77 написав:1.12% это на какой срок? 15 мес.?
2. а на 12 мес. сколько максимум?

1. Так.
2. 11,5% за Фонд (11 + 0.5).
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35453
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:36

Алексей77 11-12% минус налог не перекрывает валютный риск..в чем смысл?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2621
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:37

omb
Ймовірно, валютна диверсифікація.
Адже "ніхто не знає майбутнього".
V2
4
 
Повідомлень: 6904
З нами з: 03.07.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:12

Re: А-Банк

сэп из Ломбарда (зеленая карта) в Тазик (Б5) бесплатно ?
и сколько времени будет идти (если посреди рабочего дня отправлять или вечером\выходные) ?
спасибо
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2633
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1259 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:16

Re: А-Банк

  Alex2007 написав:сэп из ломбарда (зеленая карта)

вихід під 0 (по повних реквізитах)
заходить за пару годин в бізнес час,
в вихідні не знаю

Єдине що напрягає - шлють на якийсь свій "котельний" счьот 2924
тому в квитанції 0 інфи по адресату
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10263
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:18

  Alex2007 написав:сэп из Ломбарда (зеленая карта) в Тазик (Б5) бесплатно ?
и сколько времени будет идти (если посреди рабочего дня отправлять или вечером\выходные) ?
спасибо

СЭП ходит в опервремя, +30мин
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33211
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2630 раз.
Подякували: 3908 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1790179117921793
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, ramaz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4470, 4471, 4472
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44713 5469219
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 гру, 2020 22:01
omb
Альфа-Банк 1 ... 9149, 9150, 9151
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91502 10860336
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 гру, 2020 21:30
Oльga1
Идея Банк 1 ... 1894, 1895, 1896
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18950 2670950
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 гру, 2020 18:59
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.