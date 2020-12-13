12% это на какой срок? 15 мес.?
а на 12 мес. сколько максимум?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:56
12% это на какой срок? 15 мес.?
а на 12 мес. сколько максимум?
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:14
Re: А-Банк
1. Так.
2. 11,5% за Фонд (11 + 0.5).
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:36
Алексей77 11-12% минус налог не перекрывает валютный риск..в чем смысл?
Кешбечные карты!
Додано: Нед 13 гру, 2020 15:37
omb
Ймовірно, валютна диверсифікація.
Адже "ніхто не знає майбутнього".
Додано: Нед 13 гру, 2020 21:12
Re: А-Банк
сэп из Ломбарда (зеленая карта) в Тазик (Б5) бесплатно ?
и сколько времени будет идти (если посреди рабочего дня отправлять или вечером\выходные) ?
спасибо
Додано: Нед 13 гру, 2020 21:16
Re: А-Банк
вихід під 0 (по повних реквізитах)
заходить за пару годин в бізнес час,
в вихідні не знаю
Єдине що напрягає - шлють на якийсь свій "котельний" счьот 2924
тому в квитанції 0 інфи по адресату
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 13 гру, 2020 21:18
СЭП ходит в опервремя, +30мин
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 14 гру, 2020 00:06
Re: А-Банк
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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