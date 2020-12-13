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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1791179217931794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:56

omb год назад посмотрите курс , до 25-го
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 10:57

По отключённой автопролонгацию деньги на карте в 8.40 (по смс; по выписке 5.36). До этого тож проигрался: вкл. и выкл. автопролонгацию.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:30

Re: А-Банк

Не хоче банка просто так відпускати:
Перевод на карту Visa/...
Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас!
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:43

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:1.12% это на какой срок? 15 мес.?
2. а на 12 мес. сколько максимум?

1. Так.
2. 11,5% за Фонд (11 + 0.5).

Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:44

  Goodman написав:omb год назад посмотрите курс , до 25-го
я знаю, но такие финты каждый год не сделаешь
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:55

Re: А-Банк

  Алексей77 написав:Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?

Депо більше 200000 буде під 11% на рік.
Але якщо грошенята на Зелену зайдуть безналом і зразу відкриється депо в ІБ то ще плюс бонус 0,5%.
Але це ж 200000 слід заакумулювати.
Звідкись СЕП кинути, звідкись П2П кинути, звідкись П2П потягнути і ніде на комісію не потрапити.
Це завдання є розвязне?
І це має бути буквально на протязі доби вирішено.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:02

Алексей77 ...и отот бонус +0.5% зайдет кэшбеком через 2..3 дня... а може через недельку, а може нуна будет вытрушивать из саппорта, требуя делать "заявку на ускорение предыдущей заявки"... но щастя близько :)
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 1791179217931794
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