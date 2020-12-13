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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 09:56
omb год назад посмотрите курс , до 25-го
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:57
По отключённой автопролонгацию деньги на карте в 8.40 (по смс; по выписке 5.36). До этого тож проигрался: вкл. и выкл. автопролонгацию.
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:30
Re: А-Банк
Не хоче банка просто так відпускати:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:43
Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:44
я знаю, но такие финты каждый год не сделаешь
Кешбечные карты!
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:55
Re: А-Банк
Депо більше 200000 буде під 11% на рік.
Але якщо грошенята на Зелену зайдуть безналом і зразу відкриється депо в ІБ то ще плюс бонус 0,5%.
Але це ж 200000 слід заакумулювати.
Звідкись СЕП кинути, звідкись П2П кинути, звідкись П2П потягнути і ніде на комісію не потрапити.
Це завдання є розвязне?
І це має бути буквально на протязі доби вирішено.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 12:02
Алексей77 ...и отот бонус +0.5% зайдет кэшбеком через 2..3 дня... а може через недельку, а може нуна будет вытрушивать из саппорта, требуя делать "заявку на ускорение предыдущей заявки"... но щастя близько
... делайте хоть что-нибудь!
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