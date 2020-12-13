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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 09:56
omb год назад посмотрите курс , до 25-го
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:57
По отключённой автопролонгацию деньги на карте в 8.40 (по смс; по выписке 5.36). До этого тож проигрался: вкл. и выкл. автопролонгацию.
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demichh
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:30
Не хоче банка просто так відпускати:
Перевод на карту Visa/...
Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи в АБанк24. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас!
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:43
Квесторе_поверніться написав: Алексей77 написав:
1.12% это на какой срок? 15 мес.?
2. а на 12 мес. сколько максимум?
1. Так.
2. 11,5% за Фонд (11 + 0.5).
Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Алексей77
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:44
Goodman написав:omb
год назад посмотрите курс , до 25-го
я знаю, но такие финты каждый год не сделаешь
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:55
Алексей77 написав:
Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?
Депо більше 200000 буде під 11% на рік.
Але якщо грошенята на Зелену зайдуть безналом і зразу відкриється депо в ІБ то ще плюс бонус 0,5%.
Але це ж 200000 слід заакумулювати.
Звідкись СЕП кинути, звідкись П2П кинути, звідкись П2П потягнути і ніде на комісію не потрапити.
Це завдання є розвязне?
І це має бути буквально на протязі доби вирішено.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 14 гру, 2020 12:02
Алексей77
...и отот бонус +0.5% зайдет кэшбеком через 2..3 дня... а може через недельку, а може нуна будет вытрушивать из саппорта, требуя делать "заявку на ускорение предыдущей заявки"... но щастя близько
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 14 гру, 2020 12:33
Алексей77 написав:
Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?
Простіше 11,5% річних отримати на 15 місячному. Я от те, що понад 200 тис. сьогодні витягував з абанки, то і навайберився з СБ, показуючи їм і паспорт і фізіономію і виправдовувався.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:10
Ой+ написав: Алексей77 написав:
Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?
Простіше 11,5% річних отримати на 15 місячному. Я от те, що понад 200 тис. сьогодні витягував з абанки, то і навайберився з СБ, показуючи їм і паспорт і фізіономію і виправдовувався.
Надо было СЕПить. Я сегодня значительно больше на разные банки поразбрасывал. Вопросов от Ашки не было
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Sergion
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:43
Sergion написав: Ой+ написав: Алексей77 написав:
Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?
Простіше 11,5% річних отримати на 15 місячному. Я от те, що понад 200 тис. сьогодні витягував з абанки, то і навайберився з СБ, показуючи їм і паспорт і фізіономію і виправдовувався.
Надо было СЕПить. Я сегодня значительно больше на разные банки поразбрасывал. Вопросов от Ашки не было
Это Вам повезло. В этом месяце у меня уже закончилось 2 депозита, СЭПил в разные банки и мне всё равно 3 раза карту блокировали и в Viber звонили, причем 2 раза было в один день.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Пон 14 гру, 2020 14:19
V2
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