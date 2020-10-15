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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:27
а-банк борется, как может, с выносом
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 14 гру, 2020 14:38
omb написав:
а-банк борется, как может, с выносом
Если так усердствовать в борьбе с выносом, потом может не быть приноса
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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ramaz
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Додано: Пон 14 гру, 2020 15:04
omb написав:
а-банк борется, как может, с выносом
Еще звонили сегодня из отделения, предлагали подумать над предложением +0,5% на 12 или 15 месяцев, но за сумму в несколько фондов.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 14 гру, 2020 15:08
Квесторе_поверніться написав: Алексей77 написав:
Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?
Але якщо грошенята на Зелену зайдуть безналом і зразу відкриється депо в ІБ то ще плюс бонус 0,5%.
Подскажите танкисту. Заносить деньги на Зелену без разницы как: по номеру карты или по реквизитам?
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lag11lag111
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:00
lag11lag111 я небольшие суммы толкаю по номеру карты, все проходит быстро
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:03
Так Зимний запас до 15.12.ж таки?
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guntherhouse777
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:05
guntherhouse777 написав:
Так Зимний запас до 15.12.ж таки?
Разве сложно в правила посмотреть:
Строк дії акції: з 15.10.2020 по 30.12.2020 року.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:11
ingtrans написав:
Разве сложно в правила посмотреть:
Я так помню у ломбарда есть две версии правил "зимнего запаса". Если смотреть через вэб-версию сайта то будет до 30.12.2020, а если через моб - то грузится вариант с 15.12.2020. Тут даже скрины где-то на ветке валяюЦЦа. А как оно на самом деле - кто тот ломбард поймет
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:12
omb написав:lag11lag111
я небольшие суммы толкаю по номеру карты, все проходит быстро
Проходит быстро. Будет ли и там и там плюс бонус 0,5%?
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lag11lag111
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