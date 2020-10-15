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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1793179417951796>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:27

а-банк борется, как может, с выносом :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:38

  omb написав:а-банк борется, как может, с выносом :)

Если так усердствовать в борьбе с выносом, потом может не быть приноса :)
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:04

  omb написав:а-банк борется, как может, с выносом :)

Еще звонили сегодня из отделения, предлагали подумать над предложением +0,5% на 12 или 15 месяцев, но за сумму в несколько фондов.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 1986
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Подякував: 53 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:08

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?

Але якщо грошенята на Зелену зайдуть безналом і зразу відкриється депо в ІБ то ще плюс бонус 0,5%.

Подскажите танкисту. Заносить деньги на Зелену без разницы как: по номеру карты или по реквизитам?
lag11lag111
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:00

lag11lag111 я небольшие суммы толкаю по номеру карты, все проходит быстро
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2630
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:03

Так Зимний запас до 15.12.ж таки?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:05

Re: А-Банк

  guntherhouse777 написав:Так Зимний запас до 15.12.ж таки?

Разве сложно в правила посмотреть:
Строк дії акції: з 15.10.2020 по 30.12.2020 року.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 1986
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:11

Re: А-Банк

  ingtrans написав:Разве сложно в правила посмотреть:

Я так помню у ломбарда есть две версии правил "зимнего запаса". Если смотреть через вэб-версию сайта то будет до 30.12.2020, а если через моб - то грузится вариант с 15.12.2020. Тут даже скрины где-то на ветке валяюЦЦа. А как оно на самом деле - кто тот ломбард поймет :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5278
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:12

  omb написав:lag11lag111 я небольшие суммы толкаю по номеру карты, все проходит быстро

Проходит быстро. Будет ли и там и там плюс бонус 0,5%?
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:20

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:Разве сложно в правила посмотреть:

Я так помню у ломбарда есть две версии правил "зимнего запаса". Если смотреть через вэб-версию сайта то будет до 30.12.2020, а если через моб - то грузится вариант с 15.12.2020. Тут даже скрины где-то на ветке валяюЦЦа. А как оно на самом деле - кто тот ломбард поймет :(

Сейчас ради интереса проверил и там и там - у меня только 30.12.2020.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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