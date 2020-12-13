Ну по крайней мере вот свидетельство что было и до 15 viewtopic.php?p=5106039#p5106039
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 16:32
Re: А-Банк
Ну по крайней мере вот свидетельство что было и до 15 viewtopic.php?p=5106039#p5106039
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 14 гру, 2020 16:52
Тоже закончился небольшой депозит. Чуть меньше полфонда.
Сказали денег в кассе нет, приходите завтра.
Так быть не может, возмутился я!
Тогда пошли на встречу и таки выдали.
Додано: Пон 14 гру, 2020 16:58
Не тестив...але є інфо що СЕП (за реквізитами) шо П2П без різниці.
На протязі 2 днів з нових грошенят відкриваєте депо більше 10000 і бонус 0,5% капає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:50
rollo может кто из нашего форума перед вами успел в кассу
Кешбечные карты!
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:52
Без предзаказа? Какой город (можно в личку)?
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