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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1793179417951796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:32

Re: А-Банк

  ingtrans написав:Сейчас ради интереса проверил и там и там - у меня только 30.12.2020.

Ну по крайней мере вот свидетельство что было и до 15 viewtopic.php?p=5106039#p5106039
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:52

Тоже закончился небольшой депозит. Чуть меньше полфонда.
Сказали денег в кассе нет, приходите завтра.
Так быть не может, возмутился я!
Тогда пошли на встречу и таки выдали. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:58

  lag11lag111 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?

Але якщо грошенята на Зелену зайдуть безналом і зразу відкриється депо в ІБ то ще плюс бонус 0,5%.

Подскажите танкисту. Заносить деньги на Зелену без разницы как: по номеру карты или по реквизитам?

Не тестив...але є інфо що СЕП (за реквізитами) шо П2П без різниці.
На протязі 2 днів з нових грошенят відкриваєте депо більше 10000 і бонус 0,5% капає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:50

rollo может кто из нашего форума перед вами успел в кассу :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:52

  rollo написав:Тоже закончился небольшой депозит. Чуть меньше полфонда.
Сказали денег в кассе нет, приходите завтра.
Так быть не может, возмутился я!
Тогда пошли на встречу и таки выдали. :|


Без предзаказа? Какой город (можно в личку)?
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:03

jay2004 наверно ж, с предзаказом как бы не может быть такой ситуации)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2632
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Подякував: 23 раз.
Подякували: 202 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:08

  omb написав:jay2004 наверно ж, с предзаказом как бы не может быть такой ситуации)

Кум замовляв готівку в банці заздалегідь...все віддали... як сі має бути. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35465
З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:28

  ingtrans написав:
  Sergion написав:Надо было СЕПить. Я сегодня значительно больше на разные банки поразбрасывал. Вопросов от Ашки не было

Это Вам повезло. В этом месяце у меня уже закончилось 2 депозита, СЭПил в разные банки и мне всё равно 3 раза карту блокировали и в Viber звонили, причем 2 раза было в один день.


Абанка блокує тільки так. В мене сина картку після допиту, а він трохи не в темі і відповідав не зовсім вдало, блоканули, сказали йти у відділення розблоковувати, так ледве розблочили за другим заходом через ГЛ. Думаю, що спеціально ускладнюють вихід, але це на перспективу мінус в карму банці.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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