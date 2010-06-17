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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 16:32
ingtrans написав:
Сейчас ради интереса проверил и там и там - у меня только 30.12.2020.
Ну по крайней мере вот свидетельство что было и до 15 viewtopic.php?p=5106039#p5106039
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:52
Тоже закончился небольшой депозит. Чуть меньше полфонда.
Сказали денег в кассе нет, приходите завтра.
Так быть не может, возмутился я!
Тогда пошли на встречу и таки выдали.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:58
lag11lag111 написав: Квесторе_поверніться написав: Алексей77 написав:
Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?
Але якщо грошенята на Зелену зайдуть безналом і зразу відкриється депо в ІБ то ще плюс бонус 0,5%.
Подскажите танкисту. Заносить деньги на Зелену без разницы как: по номеру карты или по реквизитам?
Не тестив...але є інфо що СЕП (за реквізитами) шо П2П без різниці.
На протязі 2 днів з нових грошенят відкриваєте депо більше 10000 і бонус 0,5% капає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:50
rollo
может кто из нашего форума перед вами успел в кассу
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:52
rollo написав:
Тоже закончился небольшой депозит. Чуть меньше полфонда.
Сказали денег в кассе нет, приходите завтра.
Так быть не может, возмутился я!
Тогда пошли на встречу и таки выдали.
Без предзаказа? Какой город (можно в личку)?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:03
jay2004 наверно ж, с предзаказом как бы не может быть такой ситуации)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:08
omb написав:jay2004
наверно ж, с предзаказом как бы не может быть такой ситуации)
Кум замовляв готівку в банці заздалегідь...все віддали... як сі має бути.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:28
ingtrans написав: Sergion написав:
Надо было СЕПить. Я сегодня значительно больше на разные банки поразбрасывал. Вопросов от Ашки не было
Это Вам повезло. В этом месяце у меня уже закончилось 2 депозита, СЭПил в разные банки и мне всё равно 3 раза карту блокировали и в Viber звонили, причем 2 раза было в один день.
Абанка блокує тільки так. В мене сина картку після допиту, а він трохи не в темі і відповідав не зовсім вдало, блоканули, сказали йти у відділення розблоковувати, так ледве розблочили за другим заходом через ГЛ. Думаю, що спеціально ускладнюють вихід, але це на перспективу мінус в карму банці.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:19
Алексей77 написав: Квесторе_поверніться написав: Алексей77 написав:
1.12% это на какой срок? 15 мес.?
2. а на 12 мес. сколько максимум?
1. Так.
2. 11,5% за Фонд (11 + 0.5).
Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?
Закончился на днях депозит за 200. Звонили с отделения с уговорами. Решился оставить им 200. Сказали отменить пролонгацию и дать отлежаться 1 день. Дают как за новые 11,5% на 15 мес. Так и вышло. Остальное вывел с кдв.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:22
ingtrans написав: guntherhouse777 написав:
Так Зимний запас до 15.12.ж таки?
Разве сложно в правила посмотреть:
Строк дії акції: з 15.10.2020 по 30.12.2020 року.
Было б все так однозначно - не спрашивал бы
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