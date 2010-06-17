и где здесь "волшебство"?
с сайта "Ставка:10,5%+1%, якщо сума депозиту дорівнює або вище 200 000 грн"
зачем било день терять?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:34
Re: А-Банк
и где здесь "волшебство"?
с сайта "Ставка:10,5%+1%, якщо сума депозиту дорівнює або вище 200 000 грн"
зачем било день терять?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:35
Не стали заморочуватись з бонусом 1000 грн...не по свинорильськи.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:38
Re: А-Банк
Сегодня пополнял карту Аккорда в отделении ( лень било купюрі в тумбу пихать) - так кассир заявила, пополнение свише 30к - иденификация клиента (ксерокопии) , а тут 200к - гестапо светит.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:48
С 2х-3х банок закидываете СЭПом по 50..100К и размещаетесь на 200К -- гестапо и ксерокс отдыхают по определению. А две сковородочки у мошне не помешают
... делайте хоть что-нибудь!
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