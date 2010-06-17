RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1795179617971798>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:23

  Sergion написав:
  Ой+ написав:
  Алексей77 написав:Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?


Простіше 11,5% річних отримати на 15 місячному. Я от те, що понад 200 тис. сьогодні витягував з абанки, то і навайберився з СБ, показуючи їм і паспорт і фізіономію і виправдовувався.

Надо было СЕПить. Я сегодня значительно больше на разные банки поразбрасывал. Вопросов от Ашки не было

А какие варианты есть с % повыше А-шки?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:34

Re: А-Банк

  pavyak написав:Закончился на днях депозит за 200. Звонили с отделения с уговорами. Решился оставить им 200. Сказали отменить пролонгацию и дать отлежаться 1 день.
и где здесь "волшебство"?

с сайта "Ставка:10,5%+1%, якщо сума депозиту дорівнює або вище 200 000 грн"
зачем било день терять?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3997
З нами з: 23.11.14
Подякував: 665 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:35

  pavyak написав:
  Алексей77 написав:Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?

Закончился на днях депозит за 200. Звонили с отделения с уговорами. Решился оставить им 200. Сказали отменить пролонгацию и дать отлежаться 1 день. Дают как за новые 11,5% на 15 мес. Так и вышло. Остальное вывел с кдв.

Не стали заморочуватись з бонусом 1000 грн...не по свинорильськи. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35469
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:38

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Не стали заморочуватись з бонусом 1000 грн...не по свинорильськи.

Сегодня пополнял карту Аккорда в отделении ( лень било купюрі в тумбу пихать) - так кассир заявила, пополнение свише 30к - иденификация клиента (ксерокопии) , а тут 200к - гестапо светит.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3997
З нами з: 23.11.14
Подякував: 665 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:48

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не стали заморочуватись з бонусом 1000 грн...не по свинорильськи.

Сегодня пополнял карту Аккорда в отделении ( лень било купюрі в тумбу пихать) - так кассир заявила, пополнение свише 30к - иденификация клиента (ксерокопии) , а тут 200к - гестапо светит.

С 2х-3х банок закидываете СЭПом по 50..100К и размещаетесь на 200К -- гестапо и ксерокс отдыхают по определению. А две сковородочки у мошне не помешают :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33222
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2630 раз.
Подякували: 3910 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:13

  jay2004 написав:
  rollo написав:Тоже закончился небольшой депозит. Чуть меньше полфонда.
Сказали денег в кассе нет, приходите завтра.
Так быть не может, возмутился я!
Тогда пошли на встречу и таки выдали. :|


Без предзаказа? Какой город (можно в личку)?

Николаев
rollo
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:14

  omb написав:jay2004 наверно ж, с предзаказом как бы не может быть такой ситуации)

Разве полфонда это деньги?
Зачем предзаказ? :)
rollo
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:37

  Goodman написав:Сегодня пополнял карту Аккорда в отделении ( лень било купюрі в тумбу пихать)

У якій тумбі поповнюється Акорд?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5142
З нами з: 18.08.14
Подякував: 225 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:46

Goodman
Там есть фраза новые деньги. И Акционный бонус просто не высвечивается.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2359
З нами з: 15.02.10
Подякував: 22 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:58

pavyak Сьогодні закінчувались і сьогодні розмістив - 11,5%. Ну ще 0,5% піймати, так треба, щоб не менше 90% від старого депо, тоді вивести, а це вже не просто і тут же завести - задача з зірочкою. Можливо, якщо регулярно був движняк по клієнту, то реально, а так блочать на раз два - мав нагоду відчути.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3913
З нами з: 19.04.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1795179617971798>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Aps, novichok, V2 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4473, 4474, 4475
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44749 5473855
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 22:41
Goodman
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 746, 747, 748
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7474 1681048
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 22:30
justit
Місто Банк 1 ... 79, 80, 81
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
808 159583
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 22:11
zoawlhxc

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.