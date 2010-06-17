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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:23
Sergion написав: Ой+ написав: Алексей77 написав:
Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?
Простіше 11,5% річних отримати на 15 місячному. Я от те, що понад 200 тис. сьогодні витягував з абанки, то і навайберився з СБ, показуючи їм і паспорт і фізіономію і виправдовувався.
Надо было СЕПить. Я сегодня значительно больше на разные банки поразбрасывал. Вопросов от Ашки не было
А какие варианты есть с % повыше А-шки?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:34
pavyak написав:
Закончился на днях депозит за 200. Звонили с отделения с уговорами. Решился оставить им 200. Сказали отменить пролонгацию и дать отлежаться 1 день.
и где здесь "волшебство"?
с сайта "Ставка:10,5%+1%, якщо сума депозиту дорівнює або вище 200 000 грн"
зачем било день терять?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:35
pavyak написав: Алексей77 написав:
Менеджер говорит максимум на год 11% и сумма больше 200к. Как получить 11,5%?
Закончился на днях депозит за 200. Звонили с отделения с уговорами. Решился оставить им 200. Сказали отменить пролонгацию и дать отлежаться 1 день. Дают как за новые 11,5% на 15 мес. Так и вышло. Остальное вывел с кдв.
Не стали заморочуватись з бонусом 1000 грн...не по свинорильськи.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:38
Квесторе_поверніться написав:
Не стали заморочуватись з бонусом 1000 грн...не по свинорильськи.
Сегодня пополнял карту Аккорда в отделении ( лень било купюрі в тумбу пихать) - так кассир заявила, пополнение свише 30к - иденификация клиента (ксерокопии) , а тут 200к - гестапо светит.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:48
Goodman написав:
Квесторе_поверніться написав:
Не стали заморочуватись з бонусом 1000 грн...не по свинорильськи.
Сегодня пополнял карту Аккорда в отделении ( лень било купюрі в тумбу пихать) - так кассир заявила, пополнение свише 30к - иденификация клиента (ксерокопии) , а тут 200к - гестапо светит.
С 2х-3х банок закидываете СЭПом по 50..100К и размещаетесь на 200К -- гестапо и ксерокс отдыхают по определению. А две сковородочки у мошне не помешают
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:13
jay2004 написав: rollo написав:
Тоже закончился небольшой депозит. Чуть меньше полфонда.
Сказали денег в кассе нет, приходите завтра.
Так быть не может, возмутился я!
Тогда пошли на встречу и таки выдали.
Без предзаказа? Какой город (можно в личку)?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:14
omb написав:jay2004
наверно ж, с предзаказом как бы не может быть такой ситуации)
Разве полфонда это деньги?
Зачем предзаказ?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:37
Goodman написав:
Сегодня пополнял карту Аккорда в отделении ( лень било купюрі в тумбу пихать)
У якій тумбі поповнюється Акорд?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:46
Goodman
Там есть фраза новые деньги. И Акционный бонус просто не высвечивается.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:58
pavyak Сьогодні закінчувались і сьогодні розмістив - 11,5%. Ну ще 0,5% піймати, так треба, щоб не менше 90% від старого депо, тоді вивести, а це вже не просто і тут же завести - задача з зірочкою. Можливо, якщо регулярно був движняк по клієнту, то реально, а так блочать на раз два - мав нагоду відчути.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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