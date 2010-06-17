прямого поповнення не знаю, використовую торовані стежки :
- форвард
- Моня
- А-шечка
якби на безлюдді - то був би Приват.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:37
Re: А-Банк
прямого поповнення не знаю, використовую торовані стежки :
- форвард
- Моня
- А-шечка
якби на безлюдді - то був би Приват.
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