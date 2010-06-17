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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1795179617971798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:37

Re: А-Банк

  klug написав:У якій тумбі поповнюється Акорд?

прямого поповнення не знаю, використовую торовані стежки :
- форвард
- Моня
- А-шечка
якби на безлюдді - то був би Приват.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 07:38

Re: А-Банк

  Goodman написав:якби на безлюдді - то був би Приват.

Мій банк годиться.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:54

Подскажите, при отправке перевода на другой банк СЭПом какой лимит нужно увеличить: на оплаты в интернет? И какую макс сумму можно отправить, чтобы не вызвать подозрений финмона?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:04

Oktawa у меня на 60к возбудились, лимиты никакие не менял
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:09

  omb написав:Oktawa у меня на 60к возбудились, лимиты никакие не менял

Может нужно было разбить на 2 по 30
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:22

  Oktawa написав:Может нужно было разбить на 2 по 30

Розбивка не допомагає - 600 ушло, 12к ушло, 18к - блок.

Багато чого залежить від активності самого клієнта, якщо раніше за ним не спостерігалося таких дій - блочать.

Так мені пояснив менеджер Ашки, який дзонив мені після моєї негативної оцінки цієї Вайбер ідентифікації.

Після цїєї розмови два дні підряд відпускали по 56к без проблем.
KVV
 
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