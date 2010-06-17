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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:57
jay2004 написав:
Не спешите разбегаться: вроде завтра должно быть повышение на 0,5% (гривна)...
А что скажет наш инсайдер - wolt 450?
да никто и не разбегается, есть еще столбики до весны.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:14
omb написав:Порт
а шо там на майдане?
То шо надо. Только мало.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:37
Oktawa написав:
А снятие в банкомате привата сейчас без комиссиии?
З КДВ без.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:37
Квесторе_поверніться написав: Oktawa написав:
А снятие в банкомате привата сейчас без комиссиии?
З КДВ без.
И не только в привате.
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pfauter
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:05
pfauter написав:
И не только в привате
В Україні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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