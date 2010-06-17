RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1796179717981799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:57

  jay2004 написав:Не спешите разбегаться: вроде завтра должно быть повышение на 0,5% (гривна)...
А что скажет наш инсайдер - wolt 450?

да никто и не разбегается, есть еще столбики до весны.
Andey
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:14

  omb написав:Порт а шо там на майдане?

То шо надо. Только мало.
Порт
 
Повідомлень: 767
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:37

  Oktawa написав:А снятие в банкомате привата сейчас без комиссиии?

З КДВ без.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35483
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:37

  Квесторе_поверніться написав:
  Oktawa написав:А снятие в банкомате привата сейчас без комиссиии?

З КДВ без.

И не только в привате.
pfauter
 
Повідомлень: 276
З нами з: 06.01.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:05

Re: А-Банк

  pfauter написав:И не только в привате

В Україні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35483
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1779 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1796179717981799
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google Feedfetcher, Rebel, vitaliy1111 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 663, 664, 665
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6647 1491878
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 15:24
Кочевник
Альфа-Банк 1 ... 9155, 9156, 9157
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91565 10871101
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 15:23
Кочевник
Місто Банк 1 ... 82, 83, 84
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
832 161634
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 15:11
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27403)
15.12.2020 15:32
Рынок ОВГЗ (1679)
15.12.2020 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.