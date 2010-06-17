|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:57
jay2004 написав:
Не спешите разбегаться: вроде завтра должно быть повышение на 0,5% (гривна)...
А что скажет наш инсайдер - wolt 450?
да никто и не разбегается, есть еще столбики до весны.
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 1080
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:14
omb написав:Порт
а шо там на майдане?
То шо надо. Только мало.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 767
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:37
Oktawa написав:
А снятие в банкомате привата сейчас без комиссиии?
З КДВ без.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35483
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1779 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:37
Квесторе_поверніться написав: Oktawa написав:
А снятие в банкомате привата сейчас без комиссиии?
З КДВ без.
И не только в привате.
-
pfauter
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 06.01.09
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 15:05
pfauter написав:
И не только в привате
В Україні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35483
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1779 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 15:51
Andey написав: jay2004 написав:
Не спешите разбегаться: вроде завтра должно быть повышение на 0,5% (гривна)...
А что скажет наш инсайдер - wolt 450?
да никто и не разбегается, есть еще столбики до весны.
В томительном ожидании , так как 17 числа заканчивается срок депо.
-
talex
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 29.06.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:43
Теоретично розглядають на завтра +0.5% по гривні, -0.25% по валюті.
Але офіційно ще не підтверджено зверху
промокод від Мінфіна UF9U733
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3421
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:46
wolt450 написав:
Теоретично розглядають на завтра +0.5% по гривні, -0.25% по валюті.
Але офіційно ще не підтверджено зверху
нашепчите им +2.5% по гривне = типа +1% к ставке, +1% за 200К, +0.5% за СЭП-пополняшку.
тада я быро вернусь
а то они меня окончательно потеряют
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33226
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2631 раз.
- Подякували: 3911 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:50
clientage написав: wolt450 написав:
Теоретично розглядають на завтра +0.5% по гривні, -0.25% по валюті.
Але офіційно ще не підтверджено зверху
нашепчите им +2.5% по гривне = типа +1% к ставке, +1% за 200К, +0.5% за СЭП-пополняшку.
тада я быро вернусь
а то они меня окончательно потеряют
мені ще рано шептати, забитий тут під 17.5-16.5-15.5
місяців через два
промокод від Мінфіна UF9U733
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3421
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:51
clientage написав: wolt450 написав:
Теоретично розглядають на завтра +0.5% по гривні, -0.25% по валюті.
Але офіційно ще не підтверджено зверху
нашепчите им +2.5% по гривне = типа +1% к ставке, +1% за 200К, +0.5% за СЭП-пополняшку.
тада я быро вернусь
а то они меня окончательно потеряют
вынос присутствует, но нужен ещё больше движ. Тогда ещё ставки подростут
...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2490
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6648
|1491946
|
|
|91574
|10871764
|
Вів 15 гру, 2020 16:58
Aps
|
|834
|161848
|
|