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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1797179817991800>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:57

  jay2004 написав:Не спешите разбегаться: вроде завтра должно быть повышение на 0,5% (гривна)...
А что скажет наш инсайдер - wolt 450?

да никто и не разбегается, есть еще столбики до весны.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:14

  omb написав:Порт а шо там на майдане?

То шо надо. Только мало.
Порт
 
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Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:37

  Oktawa написав:А снятие в банкомате привата сейчас без комиссиии?

З КДВ без.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:37

  Квесторе_поверніться написав:
  Oktawa написав:А снятие в банкомате привата сейчас без комиссиии?

З КДВ без.

И не только в привате.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:05

Re: А-Банк

  pfauter написав:И не только в привате

В Україні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:51

  Andey написав:
  jay2004 написав:Не спешите разбегаться: вроде завтра должно быть повышение на 0,5% (гривна)...
А что скажет наш инсайдер - wolt 450?

да никто и не разбегается, есть еще столбики до весны.

В томительном ожидании , так как 17 числа заканчивается срок депо.
talex
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:43

Re: А-Банк

Теоретично розглядають на завтра +0.5% по гривні, -0.25% по валюті.
Але офіційно ще не підтверджено зверху
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:46

  wolt450 написав:Теоретично розглядають на завтра +0.5% по гривні, -0.25% по валюті.
Але офіційно ще не підтверджено зверху

нашепчите им +2.5% по гривне = типа +1% к ставке, +1% за 200К, +0.5% за СЭП-пополняшку.
тада я быро вернусь 8)
а то они меня окончательно потеряют :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:50

  clientage написав:
  wolt450 написав:Теоретично розглядають на завтра +0.5% по гривні, -0.25% по валюті.
Але офіційно ще не підтверджено зверху

нашепчите им +2.5% по гривне = типа +1% к ставке, +1% за 200К, +0.5% за СЭП-пополняшку.
тада я быро вернусь 8)
а то они меня окончательно потеряют :mrgreen: :mrgreen:


мені ще рано шептати, забитий тут під 17.5-16.5-15.5
місяців через два
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:51

  clientage написав:
  wolt450 написав:Теоретично розглядають на завтра +0.5% по гривні, -0.25% по валюті.
Але офіційно ще не підтверджено зверху

нашепчите им +2.5% по гривне = типа +1% к ставке, +1% за 200К, +0.5% за СЭП-пополняшку.
тада я быро вернусь 8)
а то они меня окончательно потеряют :mrgreen: :mrgreen:


вынос присутствует, но нужен ещё больше движ. Тогда ещё ставки подростут :wink: ...
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jay2004
 
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