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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:53
Хм. Так может наоборот надо щас все миром щитильнее навалится и вывести отсюда все что только можно. Чтобы ломбард чуть подофигел от выноса и стал сговорчивее на подъем ставок. Раз уже обсуждают подъем, значит подушка ликвидности не такая большая. А сейчас как раз отток может быть большим и чувствительным. Ведь уходят годовые лепо. Две недели выноса и, надеюсь, что и 13-13,5 а то и 14% может быть на горизонте. В обшем я свой второй фонд отсюда на выход и прка понаблюдаю. Присоединяйтесь !
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 15 гру, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 16:54
Пусть откроют безлимитное пополнение ВСЕХ старых столбиков....
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:01
Re: А-Банк
Поки перекривають все рефінансом, важко банкам піднімати ставки
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Додано: Вів 15 гру, 2020 17:30
wolt450 а разве его всем банкам хватит?
Кешбечные карты!
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:47
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:51
Ну да учитывая что под рефинанс надо отдать залог в виде огвз. То есть чтобы пподать что-нибудь не нужное нало вначале купить что-то ненужное. А для этого этого нужеы деньги. А вщять из можно у вкладчиков, но они наоборот выносят. В общем замкнутый круг пооучаецца
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Додано: Вів 15 гру, 2020 17:54
Re: А-Банк
Ріст ставок бачу після росту курсу
А зараз щось пішло не так(С)
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