Додано: Вів 15 гру, 2020 16:53

Хм. Так может наоборот надо щас все миром щитильнее навалится и вывести отсюда все что только можно. Чтобы ломбард чуть подофигел от выноса и стал сговорчивее на подъем ставок. Раз уже обсуждают подъем, значит подушка ликвидности не такая большая. А сейчас как раз отток может быть большим и чувствительным. Ведь уходят годовые лепо. Две недели выноса и, надеюсь, что и 13-13,5 а то и 14% может быть на горизонте. В обшем я свой второй фонд отсюда на выход и прка понаблюдаю. Присоединяйтесь !

Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 15 гру, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.