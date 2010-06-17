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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1798179918001801>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:53

Хм. Так может наоборот надо щас все миром щитильнее навалится и вывести отсюда все что только можно. Чтобы ломбард чуть подофигел от выноса и стал сговорчивее на подъем ставок. Раз уже обсуждают подъем, значит подушка ликвидности не такая большая. А сейчас как раз отток может быть большим и чувствительным. Ведь уходят годовые лепо. Две недели выноса и, надеюсь, что и 13-13,5 а то и 14% может быть на горизонте. В обшем я свой второй фонд отсюда на выход и прка понаблюдаю. Присоединяйтесь !
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 15 гру, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:54

  jay2004 написав:
  clientage написав:
  wolt450 написав:Теоретично розглядають на завтра +0.5% по гривні, -0.25% по валюті.
Але офіційно ще не підтверджено зверху

нашепчите им +2.5% по гривне = типа +1% к ставке, +1% за 200К, +0.5% за СЭП-пополняшку.
тада я быро вернусь 8)
а то они меня окончательно потеряют :mrgreen: :mrgreen:


вынос присутствует, но нужен ещё больше движ. Тогда ещё ставки подростут :wink: ...

Пусть откроют безлимитное пополнение ВСЕХ старых столбиков....
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:01

Re: А-Банк

Поки перекривають все рефінансом, важко банкам піднімати ставки
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:30

wolt450 а разве его всем банкам хватит?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:47

  omb написав:wolt450 а разве его всем банкам хватит?

хватит. Тут вопрос в другом - есть ли у банка норм залоги для него?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:51

  omb написав:wolt450 а разве его всем банкам хватит?

Ну да учитывая что под рефинанс надо отдать залог в виде огвз. То есть чтобы пподать что-нибудь не нужное нало вначале купить что-то ненужное. А для этого этого нужеы деньги. А вщять из можно у вкладчиков, но они наоборот выносят. В общем замкнутый круг пооучаецца
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:54

Re: А-Банк

Ріст ставок бачу після росту курсу
А зараз щось пішло не так(С)
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:49

  jay2004 написав:
  clientage написав:
  wolt450 написав:Теоретично розглядають на завтра +0.5% по гривні, -0.25% по валюті.
Але офіційно ще не підтверджено зверху

нашепчите им +2.5% по гривне = типа +1% к ставке, +1% за 200К, +0.5% за СЭП-пополняшку.
тада я быро вернусь 8)
а то они меня окончательно потеряют :mrgreen: :mrgreen:


вынос присутствует, но нужен ещё больше движ. Тогда ещё ставки подростут :wink: ...


винос знатний господа!

ніколи мені не звонили а тут бац і почали "сватати" за супер акції +0.5% і тд іт п

відповідь - не смішіть мої тапочкі :)
УСІ нафіг на вихід
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:51

Re: А-Банк

  greenozon написав:УСІ нафіг на вихід

Было бы куда. Выбора-то почти нет.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:51

  ingtrans написав:
  greenozon написав:УСІ нафіг на вихід

Было бы куда. Выбора-то почти нет.


вибір є завжди, звісно на моменті він ПОЗА БСУ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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