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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:21
wolt450 написав:
Ріст ставок бачу після росту курсу
А зараз щось пішло не так(С)
и что там видно?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 19:46
omb написав: wolt450 написав:
Ріст ставок бачу після росту курсу
А зараз щось пішло не так(С)
и что там видно?
Наразі темрява
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