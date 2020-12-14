и что там видно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:21
Кешбечные карты!
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:46
Наразі темрява
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Додано: Вів 15 гру, 2020 20:25
Вкладаєтеся в олію за порадами Goodman?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:46
Re: А-Банк
Вже нема в що вкладати. Все що було вкладено, перекручено разів 4 і відкладено на $
Рахуйте, що $ впадуть з неба , дякую хфермерам за форвардні контракти по соняшнику.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:08
Re: А-Банк
Забирал 2 депозита сумарно под фонд неделю назад.
Срок действия заканчивался у одного в субботу, у второго в воскресенье поэтому еще в четверг решил заранее заказать деньги в отделение.
ТП в чате поддержки тупо морозилась - регистрировать заявку на получение денег отказалась, сообщить телефон по которому можно позвонить в отделение самостоятельно - тоже.
Пришлось искать телефон заведующей (благо он у меня был, т.к. пару месяцев назад пришлось ней несколько раз общаться по поводу отправки SWIFT).
Через заведующую деньги успешно заказал, заодно попросил чтобы это были нормальные купюры (а то месяц назад депозит Моно мне там выдали по 100грн ) и в понедельник без проблем их получил.
Деньги с депозитов на моей КДВ были еще воскресенье, вручную ничего не расторгал, но ЕМНИП я изначально год назад открывал их не включая автопродление.
И по телефону, и потом в отделении заведующая ненавязчиво, но все-же настойчиво уговаривала положить деньги обратно на депозит - 12% на фонд на полтора года под акцию, потом будет только меньше, индивидуальные условия на кредит в сумме 2-3х депозита и т.д. - пообещал подумать и открыть столбик на 25к, который при желании добивается до фонда в течении буквально месяца.
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:23
Сейчас стартовые 25К добиваются уже за 7 мес.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:36
А-Банк
Возможность ежемесячно удваивать сумму уже отменили, и сейчас как в Моно и б/у приват - можно пополнять только на изначальную сумму?
Я рассчитывал условно на +25 30-го, +50 1-го и +100 1-го след. месяца
Впрочем - всерьез пополнять смысла не вижу, под 10-11% - разве-что держать символический депозит чисто для того чтобы у банка не возникло желание порезать кред-лимит.
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