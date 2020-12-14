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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1798179918001801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:21

  wolt450 написав:Ріст ставок бачу після росту курсу
А зараз щось пішло не так(С)
и что там видно?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:46

  omb написав:
  wolt450 написав:Ріст ставок бачу після росту курсу
А зараз щось пішло не так(С)
и что там видно?

Наразі темрява
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wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:25

  greenozon написав:
  ingtrans написав:
  greenozon написав:УСІ нафіг на вихід

Было бы куда. Выбора-то почти нет.


вибір є завжди, звісно на моменті він ПОЗА БСУ

Вкладаєтеся в олію за порадами Goodman?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:46

Re: А-Банк

  klug написав:Вкладаєтеся в олію за порадами Goodman?

Вже нема в що вкладати. Все що було вкладено, перекручено разів 4 і відкладено на $
Рахуйте, що $ впадуть з неба , дякую хфермерам за форвардні контракти по соняшнику.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:08

Re: А-Банк

Забирал 2 депозита сумарно под фонд неделю назад.
Срок действия заканчивался у одного в субботу, у второго в воскресенье поэтому еще в четверг решил заранее заказать деньги в отделение.
ТП в чате поддержки тупо морозилась - регистрировать заявку на получение денег отказалась, сообщить телефон по которому можно позвонить в отделение самостоятельно - тоже. :x
Пришлось искать телефон заведующей (благо он у меня был, т.к. пару месяцев назад пришлось ней несколько раз общаться по поводу отправки SWIFT).
Через заведующую деньги успешно заказал, заодно попросил чтобы это были нормальные купюры (а то месяц назад депозит Моно мне там выдали по 100грн :roll: ) и в понедельник без проблем их получил.
Деньги с депозитов на моей КДВ были еще воскресенье, вручную ничего не расторгал, но ЕМНИП я изначально год назад открывал их не включая автопродление.
И по телефону, и потом в отделении заведующая ненавязчиво, но все-же настойчиво уговаривала положить деньги обратно на депозит - 12% на фонд на полтора года под акцию, потом будет только меньше, индивидуальные условия на кредит в сумме 2-3х депозита и т.д. - пообещал подумать и открыть столбик на 25к, который при желании добивается до фонда в течении буквально месяца.
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:23

  candle645 написав:- пообещал подумать и открыть столбик на 25к, который при желании добивается до фонда в течении буквально месяца.

Сейчас стартовые 25К добиваются уже за 7 мес.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:36

А-Банк

  ruvex написав:
  candle645 написав:- пообещал подумать и открыть столбик на 25к, который при желании добивается до фонда в течении буквально месяца.

Сейчас стартовые 25К добиваются уже за 7 мес.

Возможность ежемесячно удваивать сумму уже отменили, и сейчас как в Моно и б/у приват - можно пополнять только на изначальную сумму?
Я рассчитывал условно на +25 30-го, +50 1-го и +100 1-го след. месяца :idea:
Впрочем - всерьез пополнять смысла не вижу, под 10-11% - разве-что держать символический депозит чисто для того чтобы у банка не возникло желание порезать кред-лимит.
candle645
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