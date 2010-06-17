и что там видно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:21
Кешбечные карты!
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:46
Наразі темрява
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Додано: Вів 15 гру, 2020 20:25
Вкладаєтеся в олію за порадами Goodman?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:46
Re: А-Банк
Вже нема в що вкладати. Все що було вкладено, перекручено разів 4 і відкладено на $
Рахуйте, що $ впадуть з неба , дякую хфермерам за форвардні контракти по соняшнику.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:08
Re: А-Банк
Забирал 2 депозита сумарно под фонд неделю назад.
Срок действия заканчивался у одного в субботу, у второго в воскресенье поэтому еще в четверг решил заранее заказать деньги в отделение.
ТП в чате поддержки тупо морозилась - регистрировать заявку на получение денег отказалась, сообщить телефон по которому можно позвонить в отделение самостоятельно - тоже.
Пришлось искать телефон заведующей (благо он у меня был, т.к. пару месяцев назад пришлось ней несколько раз общаться по поводу отправки SWIFT).
Через заведующую деньги успешно заказал, заодно попросил чтобы это были нормальные купюры (а то месяц назад депозит Моно мне там выдали по 100грн ) и в понедельник без проблем их получил.
Деньги с депозитов на моей КДВ были еще воскресенье, вручную ничего не расторгал, но ЕМНИП я изначально год назад открывал их не включая автопродление.
И по телефону, и потом в отделении заведующая ненавязчиво, но все-же настойчиво уговаривала положить деньги обратно на депозит - 12% на фонд на полтора года под акцию, потом будет только меньше, индивидуальные условия на кредит в сумме 2-3х депозита и т.д. - пообещал подумать и открыть столбик на 25к, который при желании добивается до фонда в течении буквально месяца.
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:23
Сейчас стартовые 25К добиваются уже за 7 мес.
Black Jack - White Business
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:36
А-Банк
Возможность ежемесячно удваивать сумму уже отменили, и сейчас как в Моно и б/у приват - можно пополнять только на изначальную сумму?
Я рассчитывал условно на +25 30-го, +50 1-го и +100 1-го след. месяца
Впрочем - всерьез пополнять смысла не вижу, под 10-11% - разве-что держать символический депозит чисто для того чтобы у банка не возникло желание порезать кред-лимит.
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:04
Блин - я вас умоляю. Вот чисто логически подумаем давайте - или гнемся и размещаем сейчас под то что дают сейчас, либо пережидаем пофиг где (хоть в нале под ноль, хоть где-либо под 7-8,5%), а потом размещаем не под 11-11,5% а под 13-13,5% а мож и под 14 - то может таки стоит рискнуть? Я ставлю на риск. А Вы?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:34
Як відомо: теоретично немає різниці між теорією та практикою, а на практиці - є. За свою відносно коротку фінансову історію я вже бачив тих, хто казав, що не буде вкладатися доти, доки не відмінять податок (пацієнти у найтяжчій формі вимагали "13 бзеналогових по ойро"), потім казали, що менше 25-20-17-15 - не цікаво і т.д. Чого досяг пролетаріат? - Нічого. Бо на одного розумника знаходиться 500, які готові вкладати/пролонгувати на умовах, які їм пропонують. Маєте розуміти, що ні 10-ок форумчан, ні ще 10 їх друзів не створять такого виносу, щоб банка задумалася навіть про 13%. Тим більше тепер, коли тим, хто пливе проти тренду, доволі швидко нагадують про політику партії.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:46
Именно так c 15/10/2020
Black Jack - White Business
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