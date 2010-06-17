Додано: Вів 15 гру, 2020 21:08

Забирал 2 депозита сумарно под фонд неделю назад.Срок действия заканчивался у одного в субботу, у второго в воскресенье поэтому еще в четверг решил заранее заказать деньги в отделение.ТП в чате поддержки тупо морозилась - регистрировать заявку на получение денег отказалась, сообщить телефон по которому можно позвонить в отделение самостоятельно - тоже.Пришлось искать телефон заведующей (благо он у меня был, т.к. пару месяцев назад пришлось ней несколько раз общаться по поводу отправки SWIFT).Через заведующую деньги успешно заказал, заодно попросил чтобы это были нормальные купюры (а то месяц назад депозит Моно мне там выдали по 100грн) и в понедельник без проблем их получил.Деньги с депозитов на моей КДВ были еще воскресенье, вручную ничего не расторгал, но ЕМНИП я изначально год назад открывал их не включая автопродление.И по телефону, и потом в отделении заведующая ненавязчиво, но все-же настойчиво уговаривала положить деньги обратно на депозит - 12% на фонд на полтора года под акцию, потом будет только меньше, индивидуальные условия на кредит в сумме 2-3х депозита и т.д. - пообещал подумать и открыть столбик на 25к, который при желании добивается до фонда в течении буквально месяца.