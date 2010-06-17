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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1799180018011802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:32

Re: А-Банк

  Flamingo написав:хоть в нале под ноль,

Нал легко крутить через $ и выйдет вовсе не 0.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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