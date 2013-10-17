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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:46
candle645 написав:
Возможность ежемесячно удваивать сумму уже отменили, и сейчас как в Моно и б/у приват - можно пополнять только на изначальную сумму?
Именно так c 15/10/2020
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:27
Flamingo написав: ingtrans написав: greenozon написав:
УСІ нафіг на вихід
Было бы куда. Выбора-то почти нет.
Блин - я вас умоляю. Вот чисто логически подумаем давайте - или гнемся и размещаем сейчас под то что дают сейчас, либо пережидаем пофиг где (хоть в нале под ноль, хоть где-либо под 7-8,5%), а потом размещаем не под 11-11,5% а под 13-13,5% а мож и под 14 - то может таки стоит рискнуть? Я ставлю на риск. А Вы?
летом будем рассуждать о том, куда бы вложиться под 7-8,5, т.к. везде 5%
Востаннє редагувалось sergia
в Сер 16 гру, 2020 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:32
Flamingo написав:
хоть в нале под ноль,
Нал легко крутить через $ и выйдет вовсе не 0.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Сер 16 гру, 2020 06:58
Сэп работает 23/7?
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Додано: Сер 16 гру, 2020 08:28
candle645 написав:
открыть столбик на 25к, который при желании добивается до фонда в течении буквально месяца.
На протязі 7 місяців.
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