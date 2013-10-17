Блин - я вас умоляю. Вот чисто логически подумаем давайте - или гнемся и размещаем сейчас под то что дают сейчас, либо пережидаем пофиг где (хоть в нале под ноль, хоть где-либо под 7-8,5%), а потом размещаем не под 11-11,5% а под 13-13,5% а мож и под 14 - то может таки стоит рискнуть? Я ставлю на риск. А Вы?
летом будем рассуждать о том, куда бы вложиться под 7-8,5, т.к. везде 5%
Востаннє редагувалось sergia в Сер 16 гру, 2020 09:16, всього редагувалось 1 раз.
candle645 написав:открыть столбик на 25к, который при желании добивается до фонда в течении буквально месяца.
На протязі 7 місяців.
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wolt450 написав:Теоретично розглядають на завтра +0.5% по гривні, -0.25% по валюті. Але офіційно ще не підтверджено зверху
Браво інсайдеру!!! В гривні, здається, +0,5%
Чекаєм більшого.
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candle645 написав:открыть столбик на 25к, который при желании добивается до фонда в течении буквально месяца.
На протязі 7 місяців.
Точно "на сквозняке?" ,чи мабуть протягом 7 місяців??
На протязі чого — протягом (див. протягом 1) чого-небудь. Це вже вдруге на протязі своєї тринадцятилітньої служби вона мусить через непорозуміння з попом міняти школу (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 308) http://sum.in.ua/s/protjagh