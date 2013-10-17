И на сайте новые ставки и в приложении.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:30
И на сайте новые ставки и в приложении.
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:33
Re: А-Банк
что говорит практика, перевод из-за рубежа банк пересчитает в грн. по своему курсу или по меж.банку?
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:34
Re: А-Банк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: IDAN, izibank, MASolomko, vitaliy1111, yuri_m і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|