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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1800180118021803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:30

  Sungsam написав:
  V2 написав:Браво інсайдеру!!!
В гривні, здається, +0,5%

Є якісь підтвердження? Бо на офісайті, поки що, без змін.

И на сайте новые ставки и в приложении.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:33

Re: А-Банк

что говорит практика, перевод из-за рубежа банк пересчитает в грн. по своему курсу или по меж.банку?
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:34

Re: А-Банк

  Sungsam написав:Є якісь підтвердження?

Тестив в ІБ. Депо не відкривав. Чекаю ще більшого підвищення.
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