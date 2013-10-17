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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1801180218031804>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:30

  Sungsam написав:
  V2 написав:Браво інсайдеру!!!
В гривні, здається, +0,5%

Є якісь підтвердження? Бо на офісайті, поки що, без змін.

И на сайте новые ставки и в приложении.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:33

Re: А-Банк

что говорит практика, перевод из-за рубежа банк пересчитает в грн. по своему курсу или по меж.банку?
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:34

Re: А-Банк

  Sungsam написав:Є якісь підтвердження?

Тестив в ІБ. Депо не відкривав. Чекаю ще більшого підвищення.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:35

  Ferlakur написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:На протязі 7 місяців.

Точно "на сквозняке?" ,чи мабуть протягом 7 місяців??


На протязі чого — протягом (див. протягом 1) чого-небудь. Це вже вдруге на протязі своєї тринадцятилітньої служби вона мусить через непорозуміння з попом міняти школу (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 308)
http://sum.in.ua/s/protjagh


Радянський СУМ зараз застарів.
"На протязі" в десятці лексичних помилок.
https://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/1 ... -movi.html
на протязі місяця - протягом місяця
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:41

Ой+, правку вніс...не принципово.
Цифру 7 місяців ніхто не спростовує?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:43

Re: А-Банк

  ingtrans написав:И на сайте новые ставки и в приложении.

Прямо зараз я бачу ось так:
Зображення
Ці ж відсотки були і вчора і позавчора. Чи я щось плутаю?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:45

Re: А-Банк

  Sungsam написав:Ці ж відсотки були і вчора і позавчора. Чи я щось плутаю?

Для 12 месяцев было 10%, а для 15 - 10,5%. На меньшие сроки не помню, сколько было.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:52

  Ой+ написав:Радянський СУМ зараз застарів.
"На протязі" в десятці лексичних помилок.
https://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/1 ... -movi.html
на протязі місяця - протягом місяця

Ех шкода, Михайло Михайлович Коцюбинський не в курсі був, шо за радянським словником пише ((
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:07

  V2 написав:
  wolt450 написав:Теоретично розглядають на завтра +0.5% по гривні, -0.25% по валюті.
Але офіційно ще не підтверджено зверху

Браво інсайдеру!!!
В гривні, здається, +0,5%

Вот оно счастье, срезали на ставки на 50%, добавили 0,5%.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:26

Re: А-Банк

  Ferlakur написав:Ех шкода, Михайло Михайлович Коцюбинський не в курсі був, шо за радянським словником пише


Радянський словник підбирав приклади де були найближчі варіанти української та російської. До речі, мова не є чимось назавжди зафіксованим, ось і минулого року внесли зміни в правопис: 20 найбільших новацій Українського правопису 2019 року https://www.radiosvoboda.org/a/30025623.html

По абанці - напевно через суди з НБУ рефінанси під 6% не світять, от і змушені розщедрюватись проти течії. Сьогодні вже дзвонили з форварду - попереджували про зниження ставок.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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