Тестив в ІБ. Депо не відкривав. Чекаю ще більшого підвищення.
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Квесторе_поверніться написав:На протязі 7 місяців.
Точно "на сквозняке?" ,чи мабуть протягом 7 місяців??
На протязі чого — протягом (див. протягом 1) чого-небудь. Це вже вдруге на протязі своєї тринадцятилітньої служби вона мусить через непорозуміння з попом міняти школу (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 308) http://sum.in.ua/s/protjagh
Радянський СУМ зараз застарів. "На протязі" в десятці лексичних помилок.
Ой+, правку вніс...не принципово. Цифру 7 місяців ніхто не спростовує?
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Ferlakur написав:Ех шкода, Михайло Михайлович Коцюбинський не в курсі був, шо за радянським словником пише
Радянський словник підбирав приклади де були найближчі варіанти української та російської. До речі, мова не є чимось назавжди зафіксованим, ось і минулого року внесли зміни в правопис: 20 найбільших новацій Українського правопису 2019 року https://www.radiosvoboda.org/a/30025623.html
По абанці - напевно через суди з НБУ рефінанси під 6% не світять, от і змушені розщедрюватись проти течії. Сьогодні вже дзвонили з форварду - попереджували про зниження ставок.