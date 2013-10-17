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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1801180218031804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:26

ruvex

З альтернатив - бетон або матрас?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:23

  V2 написав:ruvex
З альтернатив - бетон або матрас?

Напоминает стокгольмским синдромом, по причине безысходности, в противовес целесообразности. Каков критерий целесообразности 0%, -10%, до последнего денежного знака?
п.с. По ситуации, бетон при необходимости, в лучшем варианте не здесь, наличка мобильнее. Времена диктуют свои правила. Рантье вместе со сферой банковских услуг, где клиент - фигура загнаны под плинтус. Рефинансами убивается рынок этих услуг.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:06

  V2 написав:
  wolt450 написав:Теоретично розглядають на завтра +0.5% по гривні, -0.25% по валюті.
Але офіційно ще не підтверджено зверху


Браво інсайдеру!!!
В гривні, здається, +0,5%


Спочатку я був первоісточником.... але то таке).
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jay2004
 
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