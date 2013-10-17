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З альтернатив - бетон або матрас?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 15:23
Напоминает стокгольмским синдромом, по причине безысходности, в противовес целесообразности. Каков критерий целесообразности 0%, -10%, до последнего денежного знака?
п.с. По ситуации, бетон при необходимости, в лучшем варианте не здесь, наличка мобильнее. Времена диктуют свои правила. Рантье вместе со сферой банковских услуг, где клиент - фигура загнаны под плинтус. Рефинансами убивается рынок этих услуг.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:06
Спочатку я був первоісточником.... але то таке).
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