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З альтернатив - бетон або матрас?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 15:23
Напоминает стокгольмским синдромом, по причине безысходности, в противовес целесообразности. Каков критерий целесообразности 0%, -10%, до последнего денежного знака?
п.с. По ситуации, бетон при необходимости, в лучшем варианте не здесь, наличка мобильнее. Времена диктуют свои правила. Рантье вместе со сферой банковских услуг, где клиент - фигура загнаны под плинтус. Рефинансами убивается рынок этих услуг.
Black Jack - White Business
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:06
Спочатку я був первоісточником.... але то таке).
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:09
Вынес 3+ фонда... Наблюдаю.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 17:03
Re: А-Банк
Прислали уведомление в приложение — с 16 декабря по 16 января владельцу ссылки за друга дадут 100 грн кешбека.
Неизвестно индивидуальный ли характер акции.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 16 гру, 2020 17:05
MASolomko
Мне тоже такое же пришло.
Додано: Сер 16 гру, 2020 17:12
Уважаю Ваше мнение, но осмелюсь напомнить факт всего лишь двухлетней давности с небольшим: февраль 2018 - ломбард ввел ограничение на пополнение вкладов не больше первоначальной суммы вклада (а многие тогда столбились "па2" и перекладывались на столбы которые заканчивались в течении следующего месяца). Сейчас лень искать на этом форуме но я тогда тоже ратовал за вынос. И вынос тогда начался. И отток походу был неслабыл. Я лично вынес почти фонд. И не прошло и двух недель как "ашечка" отменила свое решение и разрешила пополнение вкладов. Так что когда свини бегут толпой то могут и затоптать.
С чем я вижу схожесть с той ситуацией - не секрет что многие как раз в середине декабря 2019 "столбились" под последние сладкие "18,5%" + еще бонус был за вход. А значит в эти дни у многих эти депо закнчиваются. И многие их добивали до 200к или около того. Если это начнет "вытекать" из банки, банке надо будет срочно что-то делать. Уже 0,5% докинули - наверное уже почувствовали. Ведь "политика партии" повышение не одобрямс. Ну а дальше как говорится: "ДумайТЕ!"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 16 гру, 2020 17:36
Як відомо: теоретично немає різниці між теорією та практикою, а на практиці - є. За свою відносно коротку фінансову історію я вже бачив тих, хто казав, що не буде вкладатися доти, доки не відмінять податок (пацієнти у найтяжчій формі вимагали "13 бзеналогових по ойро"), потім казали, що менше 25-20-17-15 - не цікаво і т.д. Чого досяг пролетаріат? - Нічого. Бо на одного розумника знаходиться 500, які готові вкладати/пролонгувати на умовах, які їм пропонують. Маєте розуміти, що ні 10-ок форумчан, ні ще 10 їх друзів не створять такого виносу, щоб банка задумалася навіть про 13%. Тим більше тепер, коли тим, хто пливе проти тренду, доволі швидко нагадують про політику партії.[/quote]
Уважаю Ваше мнение, но осмелюсь напомнить факт всего лишь двухлетней давности с небольшим: февраль 2018 - ломбард ввел ограничение на пополнение вкладов не больше первоначальной суммы вклада (а многие тогда столбились "па2" и перекладывались на столбы которые заканчивались в течении следующего месяца). Сейчас лень искать на этом форуме но я тогда тоже ратовал за вынос. И вынос тогда начался. И отток походу был неслабыл. Я лично вынес почти фонд. И не прошло и двух недель как "ашечка" отменила свое решение и разрешила пополнение вкладов. Так что когда свини бегут толпой то могут и затоптать.
С чем я вижу схожесть с той ситуацией - не секрет что многие как раз в середине декабря 2019 "столбились" под последние сладкие "18,5%" + еще бонус был за вход. А значит в эти дни у многих эти депо закнчиваются. И многие их добивали до 200к или около того. Если это начнет "вытекать" из банки, банке надо будет срочно что-то делать. Уже 0,5% докинули - наверное уже почувствовали. Ведь "политика партии" повышение не одобрямс. Ну а дальше как говорится: "ДумайТЕ!" [/quote]
Дивитися краще на курс , наприклад в п24
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