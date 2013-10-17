Додано: Сер 16 гру, 2020 17:36

Flamingo написав: ingtrans написав: Было бы куда. Выбора-то почти нет. Было бы куда. Выбора-то почти нет.

Блин - я вас умоляю. Вот чисто логически подумаем давайте - или гнемся и размещаем сейчас под то что дают сейчас, либо пережидаем пофиг где (хоть в нале под ноль, хоть где-либо под 7-8,5%), а потом размещаем не под 11-11,5% а под 13-13,5% а мож и под 14 - то может таки стоит рискнуть? Я ставлю на риск. А Вы? Блин - я вас умоляю. Вот чисто логически подумаем давайте - или гнемся и размещаем сейчас под то что дают сейчас, либо пережидаем пофиг где (хоть в нале под ноль, хоть где-либо под 7-8,5%), а потом размещаем не под 11-11,5% а под 13-13,5% а мож и под 14 - то может таки стоит рискнуть? Я ставлю на риск. А Вы?

Як відомо: теоретично немає різниці між теорією та практикою, а на практиці - є. За свою відносно коротку фінансову історію я вже бачив тих, хто казав, що не буде вкладатися доти, доки не відмінять податок (пацієнти у найтяжчій формі вимагали "13 бзеналогових по ойро"), потім казали, що менше 25-20-17-15 - не цікаво і т.д. Чого досяг пролетаріат? - Нічого. Бо на одного розумника знаходиться 500, які готові вкладати/пролонгувати на умовах, які їм пропонують. Маєте розуміти, що ні 10-ок форумчан, ні ще 10 їх друзів не створять такого виносу, щоб банка задумалася навіть про 13%. Тим більше тепер, коли тим, хто пливе проти тренду, доволі швидко нагадують про політику партії.[/quote]Уважаю Ваше мнение, но осмелюсь напомнить факт всего лишь двухлетней давности с небольшим: февраль 2018 - ломбард ввел ограничение на пополнение вкладов не больше первоначальной суммы вклада (а многие тогда столбились "па2" и перекладывались на столбы которые заканчивались в течении следующего месяца). Сейчас лень искать на этом форуме но я тогда тоже ратовал за вынос. И вынос тогда начался. И отток походу был неслабыл. Я лично вынес почти фонд. И не прошло и двух недель как "ашечка" отменила свое решение и разрешила пополнение вкладов. Так что когда свини бегут толпой то могут и затоптать.С чем я вижу схожесть с той ситуацией - не секрет что многие как раз в середине декабря 2019 "столбились" под последние сладкие "18,5%" + еще бонус был за вход. А значит в эти дни у многих эти депо закнчиваются. И многие их добивали до 200к или около того. Если это начнет "вытекать" из банки, банке надо будет срочно что-то делать. Уже 0,5% докинули - наверное уже почувствовали. Ведь "политика партии" повышение не одобрямс. Ну а дальше как говорится: "ДумайТЕ!"[/quote]Дивитися краще на курс , наприклад в п24