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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1802180318041805>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:26

ruvex

З альтернатив - бетон або матрас?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:23

  V2 написав:ruvex
З альтернатив - бетон або матрас?

Напоминает стокгольмским синдромом, по причине безысходности, в противовес целесообразности. Каков критерий целесообразности 0%, -10%, до последнего денежного знака?
п.с. По ситуации, бетон при необходимости, в лучшем варианте не здесь, наличка мобильнее. Времена диктуют свои правила. Рантье вместе со сферой банковских услуг, где клиент - фигура загнаны под плинтус. Рефинансами убивается рынок этих услуг.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:06

  V2 написав:
  wolt450 написав:Теоретично розглядають на завтра +0.5% по гривні, -0.25% по валюті.
Але офіційно ще не підтверджено зверху


Браво інсайдеру!!!
В гривні, здається, +0,5%


Спочатку я був первоісточником.... але то таке).
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:09

  Flamingo написав:Хм. Так может наоборот надо щас все миром щитильнее навалится и вывести отсюда все что только можно. Чтобы ломбард чуть подофигел от выноса и стал сговорчивее на подъем ставок. Раз уже обсуждают подъем, значит подушка ликвидности не такая большая. А сейчас как раз отток может быть большим и чувствительным. Ведь уходят годовые лепо. Две недели выноса и, надеюсь, что и 13-13,5 а то и 14% может быть на горизонте. В обшем я свой второй фонд отсюда на выход и прка понаблюдаю. Присоединяйтесь !


Вынес 3+ фонда... Наблюдаю.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:03

Re: А-Банк

Прислали уведомление в приложение — с 16 декабря по 16 января владельцу ссылки за друга дадут 100 грн кешбека.

Неизвестно индивидуальный ли характер акции.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:05

MASolomko
Мне тоже такое же пришло.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:12

  klug написав:
  Flamingo написав:
  ingtrans написав:Было бы куда. Выбора-то почти нет.

Блин - я вас умоляю. Вот чисто логически подумаем давайте - или гнемся и размещаем сейчас под то что дают сейчас, либо пережидаем пофиг где (хоть в нале под ноль, хоть где-либо под 7-8,5%), а потом размещаем не под 11-11,5% а под 13-13,5% а мож и под 14 - то может таки стоит рискнуть? Я ставлю на риск. А Вы? :twisted:

Як відомо: теоретично немає різниці між теорією та практикою, а на практиці - є. За свою відносно коротку фінансову історію я вже бачив тих, хто казав, що не буде вкладатися доти, доки не відмінять податок (пацієнти у найтяжчій формі вимагали "13 бзеналогових по ойро"), потім казали, що менше 25-20-17-15 - не цікаво і т.д. Чого досяг пролетаріат? - Нічого. Бо на одного розумника знаходиться 500, які готові вкладати/пролонгувати на умовах, які їм пропонують. Маєте розуміти, що ні 10-ок форумчан, ні ще 10 їх друзів не створять такого виносу, щоб банка задумалася навіть про 13%. Тим більше тепер, коли тим, хто пливе проти тренду, доволі швидко нагадують про політику партії.

Уважаю Ваше мнение, но осмелюсь напомнить факт всего лишь двухлетней давности с небольшим: февраль 2018 - ломбард ввел ограничение на пополнение вкладов не больше первоначальной суммы вклада (а многие тогда столбились "па2" и перекладывались на столбы которые заканчивались в течении следующего месяца). Сейчас лень искать на этом форуме но я тогда тоже ратовал за вынос. И вынос тогда начался. И отток походу был неслабыл. Я лично вынес почти фонд. И не прошло и двух недель как "ашечка" отменила свое решение и разрешила пополнение вкладов. Так что когда свини бегут толпой то могут и затоптать.
С чем я вижу схожесть с той ситуацией - не секрет что многие как раз в середине декабря 2019 "столбились" под последние сладкие "18,5%" + еще бонус был за вход. А значит в эти дни у многих эти депо закнчиваются. И многие их добивали до 200к или около того. Если это начнет "вытекать" из банки, банке надо будет срочно что-то делать. Уже 0,5% докинули - наверное уже почувствовали. Ведь "политика партии" повышение не одобрямс. Ну а дальше как говорится: "ДумайТЕ!" :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:36

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:Было бы куда. Выбора-то почти нет.

Блин - я вас умоляю. Вот чисто логически подумаем давайте - или гнемся и размещаем сейчас под то что дают сейчас, либо пережидаем пофиг где (хоть в нале под ноль, хоть где-либо под 7-8,5%), а потом размещаем не под 11-11,5% а под 13-13,5% а мож и под 14 - то может таки стоит рискнуть? Я ставлю на риск. А Вы? :twisted:

Як відомо: теоретично немає різниці між теорією та практикою, а на практиці - є. За свою відносно коротку фінансову історію я вже бачив тих, хто казав, що не буде вкладатися доти, доки не відмінять податок (пацієнти у найтяжчій формі вимагали "13 бзеналогових по ойро"), потім казали, що менше 25-20-17-15 - не цікаво і т.д. Чого досяг пролетаріат? - Нічого. Бо на одного розумника знаходиться 500, які готові вкладати/пролонгувати на умовах, які їм пропонують. Маєте розуміти, що ні 10-ок форумчан, ні ще 10 їх друзів не створять такого виносу, щоб банка задумалася навіть про 13%. Тим більше тепер, коли тим, хто пливе проти тренду, доволі швидко нагадують про політику партії.[/quote]
Уважаю Ваше мнение, но осмелюсь напомнить факт всего лишь двухлетней давности с небольшим: февраль 2018 - ломбард ввел ограничение на пополнение вкладов не больше первоначальной суммы вклада (а многие тогда столбились "па2" и перекладывались на столбы которые заканчивались в течении следующего месяца). Сейчас лень искать на этом форуме но я тогда тоже ратовал за вынос. И вынос тогда начался. И отток походу был неслабыл. Я лично вынес почти фонд. И не прошло и двух недель как "ашечка" отменила свое решение и разрешила пополнение вкладов. Так что когда свини бегут толпой то могут и затоптать.
С чем я вижу схожесть с той ситуацией - не секрет что многие как раз в середине декабря 2019 "столбились" под последние сладкие "18,5%" + еще бонус был за вход. А значит в эти дни у многих эти депо закнчиваются. И многие их добивали до 200к или около того. Если это начнет "вытекать" из банки, банке надо будет срочно что-то делать. Уже 0,5% докинули - наверное уже почувствовали. Ведь "политика партии" повышение не одобрямс. Ну а дальше как говорится: "ДумайТЕ!" :twisted:[/quote]
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sens
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Господа! Какой сейчас процент на остаток по Зелёной?
Карамболь
 
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Vorlon
 
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