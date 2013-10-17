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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 17:42
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Додано: Сер 16 гру, 2020 17:43
Тоже такое получил, непонятно только сколько другу зачислят
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 16 гру, 2020 17:51
То-то начальница отделения даже домой вызванивала, чтобы я невыносила полтора фонда.
Спасибо, обЪяснили.
Додано: Сер 16 гру, 2020 18:18
А я тут согласен с klug: демарш нескольких десятков или сотен потенциальных вкладчиков не будет иметь какого-либо существенного влияния на ставки по вкладам на уровне банковской системы - "собака лает, а караван идёт". К тому же разница между 7-8,5% (не говоря уже о нуле) и 11-11,5% больше, чем между 11-11,5% и 13-14%, поэтому "рисковать", чтобы получить, условно говоря, не гарантированных 20к, а 22к с вероятностью 30% и 18к с вероятностью 70% нет особого смысла.
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