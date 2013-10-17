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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 17:42
Карамболь написав:
Господа! Какой сейчас процент на остаток по Зелёной?
7%
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Сер 16 гру, 2020 17:43
MASolomko написав:
Прислали уведомление в приложение — с 16 декабря по 16 января владельцу ссылки за друга дадут 100 грн кешбека.
Неизвестно индивидуальный ли характер акции.
Тоже такое получил, непонятно только сколько другу зачислят
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Сер 16 гру, 2020 17:51
То-то начальница отделения даже домой вызванивала, чтобы я невыносила полтора фонда.
Спасибо, обЪяснили.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 18:18
Flamingo написав: ingtrans написав: greenozon написав:
УСІ нафіг на вихід
Было бы куда. Выбора-то почти нет.
Блин - я вас умоляю. Вот чисто логически подумаем давайте - или гнемся и размещаем сейчас под то что дают сейчас, либо пережидаем пофиг где (хоть в нале под ноль, хоть где-либо под 7-8,5%), а потом размещаем не под 11-11,5% а под 13-13,5% а мож и под 14 - то может таки стоит рискнуть? Я ставлю на риск. А Вы?
А я тут согласен с klug: демарш нескольких десятков или сотен потенциальных вкладчиков не будет иметь какого-либо существенного влияния на ставки по вкладам на уровне банковской системы - "собака лает, а караван идёт". К тому же разница между 7-8,5% (не говоря уже о нуле) и 11-11,5% больше, чем между 11-11,5% и 13-14%, поэтому "рисковать", чтобы получить, условно говоря, не гарантированных 20к, а 22к с вероятностью 30% и 18к с вероятностью 70% нет особого смысла.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Сер 16 гру, 2020 20:00
Ferlakur написав: Ой+ написав:
Радянський СУМ зараз застарів.
"На протязі" в десятці лексичних помилок.
Ех шкода, Михайло Михайлович Коцюбинський не в курсі був, шо за радянським словником пише ((
а ви бачили оригінальні тексти Коцюбинського?
чи таки ви читали його осучаснені тексти згідно поточних правил правопису?
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mephala
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Додано: Сер 16 гру, 2020 20:15
V2 написав:
Браво
то вже от 200 к дають 12% ,
ти диви сказав гриць.....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Сер 16 гру, 2020 20:16
Goodman написав: V2 написав:
Браво
то вже от 200 к дають 12% ,
ти диви сказав гриць.....
А термін,15 місяців і без поповнення
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 16 гру, 2020 20:19
sens написав:
А термін,15 місяців і без поповнення
та й так добре , я напевно останній маю вклад в а-банку під 18.5 , на днях цьому літу конець.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Сер 16 гру, 2020 20:23
ingtrans написав:
А я тут согласен с klug: демарш нескольких десятков или сотен потенциальных вкладчиков не будет иметь какого-либо существенного влияния на ставки по вкладам на уровне банковской системы - "собака лает, а караван идёт". К тому же разница между 7-8,5% (не говоря уже о нуле) и 11-11,5% больше, чем между 11-11,5% и 13-14%, поэтому "рисковать", чтобы получить, условно говоря, не гарантированных 20к, а 22к с вероятностью 30% и 18к с вероятностью 70% нет особого смысла.
Вы или не видели или не поняли мой сегодняшний ответ klug'у. Я не веду речь о всей БСУ, но то что конкретный ОДИН банчик, что называется УЖЕ немного "поплыл" именно в ситуации выносов середины декабря - ИМХО факт налицо. А как поступать каждый решает безусловно сам.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 16 гру, 2020 20:28
Flamingo написав:
А как поступать
могу в личке дать телефон начальника отделения (сама напросилась в контакти), если есть желание , можете погутарить и узнать обстановку. Надеюсь, хватит фантазии разиграть репризу "случай по депозиту в банке".
У меня еще 2 дня в запасе. ТАКИ ДОЛЖНА ОНА САМА ПОЗВОНИТЬ , сумма больше понда.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Сер 16 гру, 2020 12:46
rollo
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