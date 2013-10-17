RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1803180418051806>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:42

  Карамболь написав:Господа! Какой сейчас процент на остаток по Зелёной?

7%
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3271
З нами з: 06.03.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:43

  MASolomko написав:Прислали уведомление в приложение — с 16 декабря по 16 января владельцу ссылки за друга дадут 100 грн кешбека.

Неизвестно индивидуальный ли характер акции.

Тоже такое получил, непонятно только сколько другу зачислят
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3271
З нами з: 06.03.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:51

То-то начальница отделения даже домой вызванивала, чтобы я невыносила полтора фонда.
Спасибо, обЪяснили.
Nona9
 
Повідомлень: 183
З нами з: 02.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:18

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:
  greenozon написав:УСІ нафіг на вихід

Было бы куда. Выбора-то почти нет.

Блин - я вас умоляю. Вот чисто логически подумаем давайте - или гнемся и размещаем сейчас под то что дают сейчас, либо пережидаем пофиг где (хоть в нале под ноль, хоть где-либо под 7-8,5%), а потом размещаем не под 11-11,5% а под 13-13,5% а мож и под 14 - то может таки стоит рискнуть? Я ставлю на риск. А Вы? :twisted:

А я тут согласен с klug: демарш нескольких десятков или сотен потенциальных вкладчиков не будет иметь какого-либо существенного влияния на ставки по вкладам на уровне банковской системы - "собака лает, а караван идёт". К тому же разница между 7-8,5% (не говоря уже о нуле) и 11-11,5% больше, чем между 11-11,5% и 13-14%, поэтому "рисковать", чтобы получить, условно говоря, не гарантированных 20к, а 22к с вероятностью 30% и 18к с вероятностью 70% нет особого смысла.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2005
З нами з: 31.07.19
Подякував: 53 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:00

  Ferlakur написав:
  Ой+ написав:Радянський СУМ зараз застарів.
"На протязі" в десятці лексичних помилок.
https://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/1 ... -movi.html
на протязі місяця - протягом місяця

Ех шкода, Михайло Михайлович Коцюбинський не в курсі був, шо за радянським словником пише ((


а ви бачили оригінальні тексти Коцюбинського?
чи таки ви читали його осучаснені тексти згідно поточних правил правопису?
mephala
 
Повідомлень: 7064
З нами з: 07.04.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:15

Re: А-Банк

  V2 написав:Браво
то вже от 200 к дають 12% ,
ти диви сказав гриць.....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4019
З нами з: 23.11.14
Подякував: 666 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:16

  Goodman написав:
  V2 написав:Браво
то вже от 200 к дають 12% ,
ти диви сказав гриць.....

А термін,15 місяців і без поповнення
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12456
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:19

Re: А-Банк

  sens написав:А термін,15 місяців і без поповнення
та й так добре , я напевно останній маю вклад в а-банку під 18.5 , на днях цьому літу конець.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4019
З нами з: 23.11.14
Подякував: 666 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:23

Re: А-Банк

  ingtrans написав:А я тут согласен с klug: демарш нескольких десятков или сотен потенциальных вкладчиков не будет иметь какого-либо существенного влияния на ставки по вкладам на уровне банковской системы - "собака лает, а караван идёт". К тому же разница между 7-8,5% (не говоря уже о нуле) и 11-11,5% больше, чем между 11-11,5% и 13-14%, поэтому "рисковать", чтобы получить, условно говоря, не гарантированных 20к, а 22к с вероятностью 30% и 18к с вероятностью 70% нет особого смысла.

Вы или не видели или не поняли мой сегодняшний ответ klug'у. Я не веду речь о всей БСУ, но то что конкретный ОДИН банчик, что называется УЖЕ немного "поплыл" именно в ситуации выносов середины декабря - ИМХО факт налицо. А как поступать каждый решает безусловно сам.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5295
З нами з: 20.03.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:28

Re: А-Банк

  Flamingo написав:А как поступать

могу в личке дать телефон начальника отделения (сама напросилась в контакти), если есть желание , можете погутарить и узнать обстановку. Надеюсь, хватит фантазии разиграть репризу "случай по депозиту в банке".
У меня еще 2 дня в запасе. ТАКИ ДОЛЖНА ОНА САМА ПОЗВОНИТЬ , сумма больше понда.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4019
З нами з: 23.11.14
Подякував: 666 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1803180418051806>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Hack-Stock, ingtrans, MASolomko і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4480, 4481, 4482
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44817 5483368
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 20:30
Goodman
Альфа-Банк 1 ... 9158, 9159, 9160
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91590 10878803
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 18:38
DONALD
ОКСІ БАНК 1 ... 91, 92, 93
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
922 132808
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 12:46
rollo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18052)
16.12.2020 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.