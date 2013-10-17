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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1804180518061807>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:30

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Я не веду речь о всей БСУ, но то что конкретный ОДИН банчик, что называется УЖЕ немного "поплыл" именно в ситуации выносов середины декабря - ИМХО факт налицо.

Этот ОДИН банк в определенной степени стал заложником своей же прошлогодней акции, которая привела к притоку денег в течение года и резкому их оттоку в конце года. У других банков таких ярко выраженных выносов, сокорее всего, не будет и, соответственно, "плыть" не будет повода.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:32

Re: А-Банк

Ткните пожалуйста ссылку на финансовый результат А-банка за январь-сентябрь 2020
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:44

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Я не веду речь о всей БСУ, но то что конкретный ОДИН банчик, что называется УЖЕ немного "поплыл" именно в ситуации выносов середины декабря - ИМХО факт налицо.

Этот ОДИН банк в определенной степени стал заложником своей же прошлогодней акции, которая привела к притоку денег в течение года и резкому их оттоку в конце года. У других банков таких ярко выраженных выносов, сокорее всего, не будет и, соответственно, "плыть" не будет повода.

Так вынос идет не потому что ставки не просто не конкурентные они даже сверх рисковые для гривны по всей БСУ. Когда проценты хоть расчетно оправдывают какой то процент риска - это одно, когда же ставки даже ниже инфляции, причем налог убивает даже теоретическую целесообразность - это уже другое.
Банк может и не поплыл, но обратная связь в подобном количестве о чем то говорит. Касательно других банков вопрос у каждого индивидуален, если не было сверх притока средств, то возможно и не будет большого оттока, что абсолютно не доказывает о достаточности депозитного портфеля вообще. Но отток учитывая курсовую нестабильность и прочие плюшки будет большим чем есть всегда, и у банков с недостаточным портфелем положение будет не многим лучше.
Если меня к примеру не устраивают % в данном банке, это не означает, что на подобный или меньший % я зайду в другой.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:54

Re: А-Банк

  ruvex написав:Банк может и не поплыл, но обратная связь в подобном количестве о чем то говорит.
поплил, посмотрел движение по КДВ и Зеленой за 16 дней декабря : КДВ + 200к / -200к , Зеленая +150К /-150к.
Итого 350К зашло с депов , вишло и ни копейки не удержалось - можете представить какой ето удар по депозитному портфелю отделения в квартире на первом етаже - 3,14159здец.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:16

  Goodman написав:
  ruvex написав:Банк может и не поплыл, но обратная связь в подобном количестве о чем то говорит.
поплил, посмотрел движение по КДВ и Зеленой за 16 дней декабря : КДВ + 200к / -200к , Зеленая +150К /-150к.
Итого 350К зашло с депов , вишло и ни копейки не удержалось - можете представить какой ето удар по депозитному портфелю отделения в квартире на первом етаже - 3,14159здец.

закрывать прийдется отделение как нерентабельное
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:06

А-банк в приложеньку прислал новость, что за приглашенного друга обоим по 100 грн наливает, красота :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:08

  Карамболь написав:Господа! Какой сейчас процент на остаток по Зелёной?


только не забудьте активировать это свойство в мобильном застосунке.
А то давно не пользовался картой; в ноябре было немного гривень на карте, а проценты не начислились, подумал что сделали 0.001% на остаток и забил. А нет, - оказывается нужно активировать эту ерунду. :mrgreen: Напоминают они мне одного зеленого :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:39

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Если это начнет "вытекать" из банки, банке надо будет срочно что-то делать. Уже 0,5% докинули - наверное уже почувствовали. Ведь "политика партии" повышение не одобрямс. Ну а дальше как говорится:


в банці знатий виноссссс!

був в відділенні, бабьонки 90% часу назвонюють клієнтурі і сексапільними голосочками заманюють нарід на депозити + ці мізерні бонусні акції :)

але з другого боку банк не може різко підвищити депо ставки.. он НБУ вже різанув Місто на цвинтар за такий кейс...

і будь тут мудрим

я вже один фонд виніс, і планую далі вйо гойра на кращі зюйд-вести :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:46

  omb написав:А-банк в приложеньку прислал новость, что за приглашенного друга обоим по 100 грн наливает, красота :)

Атракцион невиданной щедрости от Ломбарда продлится до 16 января. :idea:
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:47

  greenozon написав:але з другого боку банк не може різко підвищити депо ставки.. он НБУ вже різанув Місто на цвинтар за такий кейс...
і будь тут мудрим

Если хватило здравого смысла централизованно резко упустить ставки, нужно было подумать на шаг вперед, о том, когда придет время "Ч" - собирать камни, но привыкли, что пересичный все вывезет, ставки, налоги, цены...
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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