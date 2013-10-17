Додано: Сер 16 гру, 2020 20:44

ingtrans написав: Flamingo написав: Я не веду речь о всей БСУ, но то что конкретный ОДИН банчик, что называется УЖЕ немного "поплыл" именно в ситуации выносов середины декабря - ИМХО факт налицо. Я не веду речь о всей БСУ, но то что конкретный ОДИН банчик, что называется УЖЕ немного "поплыл" именно в ситуации выносов середины декабря - ИМХО факт налицо.

Этот ОДИН банк в определенной степени стал заложником своей же прошлогодней акции, которая привела к притоку денег в течение года и резкому их оттоку в конце года. У других банков таких ярко выраженных выносов, сокорее всего, не будет и, соответственно, "плыть" не будет повода. Этот ОДИН банк в определенной степени стал заложником своей же прошлогодней акции, которая привела к притоку денег в течение года и резкому их оттоку в конце года. У других банков таких ярко выраженных выносов, сокорее всего, не будет и, соответственно, "плыть" не будет повода.

Так вынос идет не потому что ставки не просто не конкурентные они даже сверх рисковые для гривны по всей БСУ. Когда проценты хоть расчетно оправдывают какой то процент риска - это одно, когда же ставки даже ниже инфляции, причем налог убивает даже теоретическую целесообразность - это уже другое.Банк может и не поплыл, но обратная связь в подобном количестве о чем то говорит. Касательно других банков вопрос у каждого индивидуален, если не было сверх притока средств, то возможно и не будет большого оттока, что абсолютно не доказывает о достаточности депозитного портфеля вообще. Но отток учитывая курсовую нестабильность и прочие плюшки будет большим чем есть всегда, и у банков с недостаточным портфелем положение будет не многим лучше.Если меня к примеру не устраивают % в данном банке, это не означает, что на подобный или меньший % я зайду в другой.