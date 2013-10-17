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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 22:54
ruvex ну так и подымут, просто надо подождать
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:07
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ruvex
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:28
ruvex написав:
но привыкли, что пересичный все вывезет, ставки, налоги, цены...
ось їм відповідь деполюдей - http://prntscr.com/w496gf
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greenozon
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