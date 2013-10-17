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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 22:54
ruvex ну так и подымут, просто надо подождать
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:07
omb
30 лет "Полю чудес". Ждем!
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:28
Re: А-Банк
ось їм відповідь деполюдей -
+50грн !
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Додано: Чет 17 гру, 2020 00:40
Re: А-Банк
некорректне порівняння.
Сеть отделений несоизмерима. Порезали за другое. Ставки - ето сугубо личное дело. МНЕ даже в ТАСЕ нач предлагал инд условия , проговаривая, что сумма должно бить соизмерима фонду и Довидкой ФГВО можна буде витертись. Рижуть за нормативи.
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