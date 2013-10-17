RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1804180518061807

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:54

ruvex ну так и подымут, просто надо подождать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:07

omb
30 лет "Полю чудес". Ждем!
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10321
З нами з: 03.11.08
Подякував: 777 раз.
Подякували: 2281 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:28

Re: А-Банк

  ruvex написав:но привыкли, что пересичный все вывезет, ставки, налоги, цены...


ось їм відповідь деполюдей - http://prntscr.com/w496gf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10294
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 00:40

Re: А-Банк

  greenozon написав:але з другого боку банк не може різко підвищити депо ставки.. он НБУ вже різанув Місто на цвинтар за такий кейс..

некорректне порівняння.
Сеть отделений несоизмерима. Порезали за другое. Ставки - ето сугубо личное дело. МНЕ даже в ТАСЕ нач предлагал инд условия , проговаривая, что сумма должно бить соизмерима фонду и Довидкой ФГВО можна буде витертись. Рижуть за нормативи.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4027
З нами з: 23.11.14
Подякував: 666 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 06:15

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Я не веду речь о всей БСУ, но то что конкретный ОДИН банчик, что называется УЖЕ немного "поплыл" именно в ситуации выносов середины декабря - ИМХО факт налицо.

Этот ОДИН банк в определенной степени стал заложником своей же прошлогодней акции, которая привела к притоку денег в течение года и резкому их оттоку в конце года. У других банков таких ярко выраженных выносов, сокорее всего, не будет и, соответственно, "плыть" не будет повода.

Мисто уплыло с пролонгацией существующего вклада под 15%
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12457
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1804180518061807
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, Кочевник і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4481, 4482, 4483
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44825 5485089
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 06:51
lloydbanksua
Альфа-Банк 1 ... 9158, 9159, 9160
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91596 10881220
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 01:59
proftpd66
ОКСІ БАНК 1 ... 91, 92, 93
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
922 132921
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 12:46
rollo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.