greenozon написав:але з другого боку банк не може різко підвищити депо ставки.. он НБУ вже різанув Місто на цвинтар за такий кейс..
некорректне порівняння. Сеть отделений несоизмерима. Порезали за другое. Ставки - ето сугубо личное дело. МНЕ даже в ТАСЕ нач предлагал инд условия , проговаривая, что сумма должно бить соизмерима фонду и Довидкой ФГВО можна буде витертись. Рижуть за нормативи.
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Flamingo написав:Я не веду речь о всей БСУ, но то что конкретный ОДИН банчик, что называется УЖЕ немного "поплыл" именно в ситуации выносов середины декабря - ИМХО факт налицо.
Этот ОДИН банк в определенной степени стал заложником своей же прошлогодней акции, которая привела к притоку денег в течение года и резкому их оттоку в конце года. У других банков таких ярко выраженных выносов, сокорее всего, не будет и, соответственно, "плыть" не будет повода.
Мисто уплыло с пролонгацией существующего вклада под 15%
greenozon написав:я вже один фонд виніс, і планую далі вйо гойра на кращі зюйд-вести
Куди плануєте перевкладатись?
наразі новвих продуктів не відкриваю, доповнюю старі грушки там і сям в 21 планую відкрити новий горизонт - інвестиції в живий бізнес Да, спокійно там не буде, ризики інші, але й заробіток не до порівняння.