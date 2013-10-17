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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1806180718081809>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:46

  V2 написав:
  greenozon написав:інвестиції в живий бізнес


Удачі в новому напрямку!!!
это точно, она пригодится :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:07

Вопрос клиентам возрастом 70 лет и более (или тем, у кого есть знакомые/родственники за 70 лет), у которых есть кредитная карта А-банка: скажите, вам действительно обнулили кредитный лимит по карте при достижении вами 70-летнего возраста?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:11

  candidat написав:Вопрос клиентам возрастом 70 лет и более (или тем, у кого есть знакомые/родственники за 70 лет), у которых есть кредитная карта А-банка: скажите, вам действительно обнулили кредитный лимит по карте при достижении вами 70-летнего возраста?

Да, имею два реальных случая
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:12

Re: А-Банк

Для трансфер бонуса все равно как зайдут деньги на зеленую - СЕПом из другого банка на зеленую или прямо в их приложении пополнить зеленую с карты другого банка?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:13

  vcy написав:
  candidat написав:Вопрос клиентам возрастом 70 лет и более (или тем, у кого есть знакомые/родственники за 70 лет), у которых есть кредитная карта А-банка: скажите, вам действительно обнулили кредитный лимит по карте при достижении вами 70-летнего возраста?

Да, имею два реальных случая

Офигеть! А-банк "жжот"! Слава богу, не все такие.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:17

  mephala написав:Для трансфер бонуса все равно как зайдут деньги на зеленую - СЕПом из другого банка на зеленую или прямо в их приложении пополнить зеленую с карты другого банка?

З 200000 грн можно отримати при відкритті 1% та 0,5% за трансфер
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:23

  sens написав:
  mephala написав:Для трансфер бонуса все равно как зайдут деньги на зеленую - СЕПом из другого банка на зеленую или прямо в их приложении пополнить зеленую с карты другого банка?

З 200000 грн можно отримати при відкритті 1% та 0,5% за трансфер


что за трансфер 0,5% я вкурсе.
я уточнял есть ли разница как зайдут деньги - по СЕП з другого банка или прямо в приложухе А-Банка перекинуть с карты на карту. Или толкнуть по р2р с другого банка.
Что бы потом не устраивать разборы с вопросом где изюм.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:32

Re: А-Банк

  mephala написав:я уточнял есть ли разница как зайдут деньги - по СЕП з другого банка или прямо в приложухе А-Банка перекинуть с карты на карту.

СЕП або з карти іншого банку.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:33

  mephala написав:
  sens написав:
  mephala написав:Для трансфер бонуса все равно как зайдут деньги на зеленую - СЕПом из другого банка на зеленую или прямо в их приложении пополнить зеленую с карты другого банка?

З 200000 грн можно отримати при відкритті 1% та 0,5% за трансфер


что за трансфер 0,5% я вкурсе.
я уточнял есть ли разница как зайдут деньги - по СЕП з другого банка или прямо в приложухе А-Банка перекинуть с карты на карту. Или толкнуть по р2р с другого банка.
Что бы потом не устраивать разборы с вопросом где изюм.

Сумніваюся взагалі, чи дадуть його, але талмуд (https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 8/?lang=uk) пише таке (тобто не робить різниці між р2р і СЕПом):
2.10.3.7. Нарахування кешбеку за послугою “Трансфер-бонус”.
2.10.3.7.1 “Трансфер-бонус” (далі — Трансфер-бонус) - група бонусів, які нараховуються за поповнення Клієнтом власної картки, емітованої Банком, шляхом переказу на неї грошових коштів через касу Банку або з картки/рахунку іншого банку та оформлення вкладу “Онлайн” на суму більше 10 тис.грн, за умови, якщо таке оформлення вкладу здійснено протягом 2 календарних днів з дня поповнення картки/рахунку Банку (мається на увазі день до відкриття вкладу і день відкриття вкладу).

2.10.3.7.2. Правила нарахування Трансфер-бонусу:
- при поповненні картки “Універсальна” / ”Зелена” з картки/рахунку іншого банку бонус нараховується в розмірі 0,621118%;
- при поповненні картки для виплат (в т.ч. віртуальної картки) з картки/рахунку іншого банку бонус нараховується в розмірі 1,242236%;
- при поповненні картки для виплат (в т.ч. віртуальної картки) в касі А-Банку бонус нараховується в розмірі 0,621118%;
Якщо сума вкладу менша за суму поповнення / переказу на картку — Трансфер-бонус розраховується з суми вкладу, якщо сума вкладу більше суми поповнення / переказу на картку - Трансфер-бонус розраховується з суми поповнення / переказу на картку.
- при переоформленні вкладу Online строком на 3 або 6 місяців в день розірвання або на наступний день на вклад Online строком на 12 місяців, бонус нараховується в розмірі 0,3% від суми вкладу на 12 місяців. Сума нового вкладу Online від 10 тис. грн і не менше 90% від суми розірваного.
2.10.3.7.3. Зарахування Трансфер-бонусу здійснюється на бонусний рахунок клієнта по картці “Універсальна Голд” з PayPass / "Зелена".
2.10.3.7.4. Нарахування Трансфер-бонусу здійснюється одноразово за кожний новий вклад на наступний день після відкриття цього вкладу (а після налаштування автоматичного нарахування).
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:37

Re: А-Банк

Да просто помню что на ветке писали что создавали заявку а потом еще одну заявку на ускорение первой заявки из-за того что изюм зажали.
Чет запомнилось что это было из-за канала пополнения перед открытием депо.
mephala
 
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